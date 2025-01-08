Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HTKORB làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 3 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH HTKORB
- Đà Nẵng: Bằng Lăng 1, An Hải Tây, Sơn Trà, Quận Sơn Trà
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
Chúng tôi HTK ORB COMPANY hiện đang tìm kiếm nhân viên Marketing Part-time.
Mô tả công việc:
- Đăng các bài đăng về nội dung sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội. (Instagram, twitter, fb,....)
- Viết và thiết kế các bài viết (blog, article, news) (bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn,...) về các chủ đề khác nhau trên các diễn đàn. (Note, Wix,...)
- Tương tác các bài đăng lẫn nhau.
- Thiết kế SEO cơ bản (sẽ được training nếu chưa biết)
- Làm projects liên quan đến marketing,... do sếp chỉ đạo hoặc dự án cá nhân.
Vị trí: Nhân viên Marketing Part-Time
Thời gian làm việc: 4 tiếng mỗi ngày, 5 ngày/tuần
Giờ làm việc marketing: 9h - 13h (4 tiếng)
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Chủ động, đúng giờ, trung thực, biết lắng nghe
· Có tính cẩn thận, tỉ mỉ
· Tiếng Anh giao tiếp cơ bản - Bắt buộc:
· Biết tiếng Hàn là một lợi thế
· Không yêu cầu kinh nghiệm, được training khi nhận việc
· Gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH HTKORB Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng marketing:
Công việc Marketing tại công ty chúng tôi chuyên về mảng nghệ thuật
Làm việc tại văn phòng, mát mẻ.
Môi trường thoải mái, thân thiện.
Được học hỏi thêm kinh nghiệm về chuyên ngành MKT
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HTKORB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
