Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HTKORB làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Bằng Lăng 1, An Hải Tây, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc

Chúng tôi HTK ORB COMPANY hiện đang tìm kiếm nhân viên Marketing Part-time.

Mô tả công việc:

- Đăng các bài đăng về nội dung sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội. (Instagram, twitter, fb,....)

- Viết và thiết kế các bài viết (blog, article, news) (bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn,...) về các chủ đề khác nhau trên các diễn đàn. (Note, Wix,...)

- Tương tác các bài đăng lẫn nhau.

- Thiết kế SEO cơ bản (sẽ được training nếu chưa biết)

- Làm projects liên quan đến marketing,... do sếp chỉ đạo hoặc dự án cá nhân.

Vị trí: Nhân viên Marketing Part-Time

Thời gian làm việc: 4 tiếng mỗi ngày, 5 ngày/tuần

Giờ làm việc marketing: 9h - 13h (4 tiếng)

Yêu Cầu Công Việc

· Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

· Chủ động, đúng giờ, trung thực, biết lắng nghe

· Có tính cẩn thận, tỉ mỉ

· Tiếng Anh giao tiếp cơ bản - Bắt buộc:

· Biết tiếng Hàn là một lợi thế

· Không yêu cầu kinh nghiệm, được training khi nhận việc

· Gắn bó lâu dài

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương cứng marketing: 3.000.000 (+ 200.000 VNĐ hỗ trợ xăng xe) / tháng

Công việc Marketing tại công ty chúng tôi chuyên về mảng nghệ thuật

Làm việc tại văn phòng, mát mẻ.

Môi trường thoải mái, thân thiện.

Được học hỏi thêm kinh nghiệm về chuyên ngành MKT

Cách Thức Ứng Tuyển

