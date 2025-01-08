Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HTKORB làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 3 - 3 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HTKORB làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 3 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH HTKORB
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY TNHH HTKORB

Nhân viên Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH HTKORB

Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Bằng Lăng 1, An Hải Tây, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Chúng tôi HTK ORB COMPANY hiện đang tìm kiếm nhân viên Marketing Part-time.
nhân viên Marketing Part-time.
Mô tả công việc:
- Đăng các bài đăng về nội dung sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội. (Instagram, twitter, fb,....)
- Viết và thiết kế các bài viết (blog, article, news) (bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn,...) về các chủ đề khác nhau trên các diễn đàn. (Note, Wix,...)
- Tương tác các bài đăng lẫn nhau.
- Thiết kế SEO cơ bản (sẽ được training nếu chưa biết)
- Làm projects liên quan đến marketing,... do sếp chỉ đạo hoặc dự án cá nhân.
Vị trí: Nhân viên Marketing Part-Time
Thời gian làm việc: 4 tiếng mỗi ngày, 5 ngày/tuần
Thời gian làm việc: 4
Giờ làm việc marketing: 9h - 13h (4 tiếng)
Giờ làm việc marketing:

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
· Chủ động, đúng giờ, trung thực, biết lắng nghe
· Có tính cẩn thận, tỉ mỉ
· Tiếng Anh giao tiếp cơ bản - Bắt buộc:
· Biết tiếng Hàn là một lợi thế
· Không yêu cầu kinh nghiệm, được training khi nhận việc
· Gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH HTKORB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng marketing: 3.000.000 (+ 200.000 VNĐ hỗ trợ xăng xe) / tháng
Lương cứng marketing:
Công việc Marketing tại công ty chúng tôi chuyên về mảng nghệ thuật
Làm việc tại văn phòng, mát mẻ.
Môi trường thoải mái, thân thiện.
Được học hỏi thêm kinh nghiệm về chuyên ngành MKT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HTKORB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HTKORB

CÔNG TY TNHH HTKORB

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 26 Bằng Lăng 1, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-marketing-thu-nhap-3-3-2-trieu-ban-thoi-gian-tai-da-nang-job276956
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 10 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 13 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH BANTAM POINT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đà Nẵng Thanh Hóa Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Hà Nội Thanh Hóa Nam Định Ninh Bình Còn 105 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MẶT TRỜI HỒNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MẶT TRỜI HỒNG
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH phát triển giáo dục Minh Đăng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH phát triển giáo dục Minh Đăng
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH MTV Edunow làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH MTV Edunow
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SONIC VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SONIC VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH CCG Consulting Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH CCG Consulting Việt Nam
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing NPV GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận NPV GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH BMS Vina làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH BMS Vina
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thacosil làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Thacosil
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Padma Spa & Therapy làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Padma Spa & Therapy
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH CCG Consulting Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu Công Ty TNHH CCG Consulting Việt Nam
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TYCHE CANADA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TYCHE CANADA
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục VTCE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục VTCE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH BSIE Media làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH BSIE Media
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing DIAMOND SEA COMPANY LIMITED làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận DIAMOND SEA COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TÙNG LÂM HOME làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TÙNG LÂM HOME
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing NPV GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận NPV GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 3 Triệu Công Ty TNHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Cho Là Nhận - Học Viện Đào Tạo ATI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Cho Là Nhận - Học Viện Đào Tạo ATI
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XP-MEDIA GIA LAI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XP-MEDIA GIA LAI
6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Techcombank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Techcombank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần CTNET làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần CTNET
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ECOMMASTER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ECOMMASTER
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Toyota Okayama Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Toyota Okayama Đà Nẵng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm