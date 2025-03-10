Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 20 Nguyễn Như Hạnh, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 3 Triệu

BẠN SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO ĐỂ TRỞ NÊN XUẤT SẮC TRONG NHỮNG LĨNH VỰC SAU ĐÂY:

Xây dựng và triển khai các chiến lược SEO và PPC.

Tạo và quản lý các chiến dịch xây dựng liên kết (link), chiến dịch content marketing và sự hiện diện trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Đổi mới và trình bày các nền tảng và chiến dịch marketing mới.

Phát triển nội dung trực tuyến hấp dẫn bao gồm clickbait, diễn đàn, video, hình ảnh, blog; theo dõi và phân tích sự thành công của nội dung đã tạo.

Phát triển nội dung trực tuyến

Quản lý các chiến dịch marketing qua email và phương tiện truyền thông xã hội.

Liên hệ, phỏng vấn và tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa, thiết kế web, biên tập video để tạo nội dung độc đáo, hấp dẫn.

Sử dụng Google Analytics, Google AdWords và các site có liên quan khác.

Tăng lượng traffic vào website của công ty.

Cập nhật các kênh truyền thông xã hội, công nghệ web và xu hướng Digital Marketing mới nhất; triển khai công nghệ mới vào xây dựng chiến dịch và điều chỉnh chiến dịch hiện tại để đưa vào thông tin mới.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về chạy ads, SEO, PPC, Google AdWords, hệ thống quản trị, content writing.

Chăm chỉ, có sự chủ động trong công việc, tinh thần ham học hỏi

Chăm chỉ, có sự chủ động trong công việc

Ưu tiên những bạn yêu thích thiết kế, MKT, contents writing...

Ưu tiên những bạn yêu thích thiết kế, MKT,

Ưu tiên SV muốn gắn bó lâu dài. Sau TTS lên NV chính thức.

Tại Công Ty TNHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương Thực Tập Từ 3tr x KPI Trong Vòng 3 Tháng+ Phụ cấp Ăn Trưa.

TTS Đạt Yêu Cầu Sẽ Được Thử Việc Có Cơ Hội Trở Thành Nv Chính Thức.

Được Học Tập Miễn Phí (Không Phải Trả Học Phí) Bởi Các Chuyên Gia Trong Ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin