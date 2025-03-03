Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TYCHE CANADA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH TYCHE CANADA
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 100 Phạm Văn Đồng
- Nhà Hàng TinTin, Sơn Trà, Quận Sơn Trà
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Quản lý và phát triển nội dung
Chạy quảng cáo online
Tổ chức chương trình khuyến mãi
Hợp tác với KOLs, Influencer
Quản lý hình ảnh thương hiệu
Phân tích và báo cáo
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm Digital Marketing, sáng tạo nội dung tốt, ưu tiên biết chỉnh sửa ảnh/video.
Có ý tưởng sáng tạo nội dung, kịch bản tốt cho video.
Hiểu biết về ẩm thực, đối thủ cạnh tranh trong ngành F&B tại Đà Nẵng.
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm ở nhà hàng Hải Sản, Nhà Hàng Lẩu Nướng.
Tại CÔNG TY TNHH TYCHE CANADA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động trong ngành khách sạn.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Chế độ nghỉ phép, thưởng lễ tết theo quy định của công ty.
Cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TYCHE CANADA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
