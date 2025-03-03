Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TYCHE CANADA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 100 Phạm Văn Đồng - Nhà Hàng TinTin, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

Quản lý và phát triển nội dung

Chạy quảng cáo online

Tổ chức chương trình khuyến mãi

Hợp tác với KOLs, Influencer

Quản lý hình ảnh thương hiệu

Phân tích và báo cáo

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm Digital Marketing, sáng tạo nội dung tốt, ưu tiên biết chỉnh sửa ảnh/video.

Có ý tưởng sáng tạo nội dung, kịch bản tốt cho video.

Hiểu biết về ẩm thực, đối thủ cạnh tranh trong ngành F&B tại Đà Nẵng.

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm ở nhà hàng Hải Sản, Nhà Hàng Lẩu Nướng.

Quyền Lợi Tại CÔNG TY TNHH TYCHE CANADA

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động trong ngành khách sạn.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Chế độ nghỉ phép, thưởng lễ tết theo quy định của công ty.

Cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng.

