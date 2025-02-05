Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH MTV Edunow làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH MTV Edunow
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 11 Thích Quảng Đức, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Quay và edit video đăng tiktok, ytb, fb,…
Xây dựng ý tưởng sáng tạo để viết những nội dung Marketing & Sale hấp dẫn
Xây dựng ý tưởng sáng tạo cho việc thiết kế hình ảnh diễn giải cho nội dung chữ thêm cuốn hút
Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch về chuỗi nội dung, hình ảnh, video, website cho chủ đề của cấp trên giao
Lên ý tưởng và triển khai kế hoạch viết những nội dung chuẩn SEO
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có tư duy sáng tạo và kinh nghiệm trong viết lách
• Có kiến thức tốt về sử dụng Internet và Tin học cơ bản
• Có chuyên ngành về Marketing & Sales là một lợi thế
• Có kinh nghiệm SEO
• Có khả năng tìm hiểu và tiếp thu nhanh kiến thức mới, công nghệ mới
• Có khát khao trở thành một nhà Sáng tạo nội dung hoặc Kinh doanh online
Tại Công ty TNHH MTV Edunow Thì Được Hưởng Những Gì
Được tự do sáng tạo nội dung marketing theo ý tưởng của mình.
Được làm việc trực tiếp với Giám đốc điều hành thường xuyên như một trợ lý.
Được hướng dẫn đào tạo và tạo điều kiện tham gia các khóa học.
Được ưu tiên nếu ở gần công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Edunow
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
