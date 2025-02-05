Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH MTV Edunow làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 11 Thích Quảng Đức, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quay và edit video đăng tiktok, ytb, fb,…

Xây dựng ý tưởng sáng tạo để viết những nội dung Marketing & Sale hấp dẫn

Xây dựng ý tưởng sáng tạo cho việc thiết kế hình ảnh diễn giải cho nội dung chữ thêm cuốn hút

Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch về chuỗi nội dung, hình ảnh, video, website cho chủ đề của cấp trên giao

Lên ý tưởng và triển khai kế hoạch viết những nội dung chuẩn SEO

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có tư duy sáng tạo và kinh nghiệm trong viết lách

• Có kiến thức tốt về sử dụng Internet và Tin học cơ bản

• Có chuyên ngành về Marketing & Sales là một lợi thế

• Có kinh nghiệm SEO

• Có khả năng tìm hiểu và tiếp thu nhanh kiến thức mới, công nghệ mới

• Có khát khao trở thành một nhà Sáng tạo nội dung hoặc Kinh doanh online

Tại Công ty TNHH MTV Edunow Thì Được Hưởng Những Gì

Được tự do sáng tạo nội dung marketing theo ý tưởng của mình.

Được làm việc trực tiếp với Giám đốc điều hành thường xuyên như một trợ lý.

Được hướng dẫn đào tạo và tạo điều kiện tham gia các khóa học.

Được ưu tiên nếu ở gần công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Edunow

