Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Thần Đồng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Thần Đồng
- Đà Nẵng:
- 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Truyền thông và Marketing Online
Viết content và chịu trách nhiệm đăng tải các bài viết trên tất cả các kênh: Facebook, Website, Youtube, Google, Map của hệ thống
Lên kế hoạch cho các bài đăng
Set camp và theo dõi các chiến dịch ads Facebook
Hỗ trợ truyền thông Offline
Phối hợp và hỗ trợ phòng tư vấn tuyển sinh triển khai truyền thông về các event
Tham gia sản xuất các sản phẩm truyền thông
Phối hợp với nhân viên Content Creator để sản xuất video truyền thông
Tham gia vào quá trình quay, chụp lấy tư liệu từ các chương trình của FSA, lớp học thực tế...
Sản xuất các ấn phẩm truyền thông theo phân công của TBP (Infographic, poster, banner, standee., voucher..)
Sự kiện và ngoại khóa
Đề xuất những ý tưởng mới và tham gia vào các chương trình hỗ trợ công tác chiêu sinh
Lên nội dung truyền thông online/offline các chương trình, hoạt động, sự kiện đến PH & HS.
Phối hợp cùng Program Coordinator trong việc tổ chức, chuẩn bị cho các chương trình, hoạt động, sự kiện tổ chức cho HS.
Order các ấn phẩm quà tặng(áo,mũ,móc khóa..)
Báo cáo thống kê
Theo dõi, báo cáo các chỉ số chạy Ads, Google Ads, số liệu trên Website, Meta, Map..
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 2năm kinh nghiệm liên quan
Năng động, giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc nhóm.
Thời gian: Thứ 2 đến Thứ 7 hằng tuần
Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Thần Đồng Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo và phát triển
Đào tạo và phát triển năng lực
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ, các khóa đào tạo ngoài công ty
Phúc lợi:
Thưởng lễ, tết; quà hiếu hỉ; quà sinh nhật cấp quản lý
Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Team Building và retreat hằng năm
Miễn học phí cho con khi học tại Trung tâm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Thần Đồng
