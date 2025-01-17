Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Thần Đồng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Đà Nẵng

Truyền thông và Marketing Online

Viết content và chịu trách nhiệm đăng tải các bài viết trên tất cả các kênh: Facebook, Website, Youtube, Google, Map của hệ thống

Lên kế hoạch cho các bài đăng

Set camp và theo dõi các chiến dịch ads Facebook

Hỗ trợ truyền thông Offline

Phối hợp và hỗ trợ phòng tư vấn tuyển sinh triển khai truyền thông về các event

Tham gia sản xuất các sản phẩm truyền thông

Phối hợp với nhân viên Content Creator để sản xuất video truyền thông

Tham gia vào quá trình quay, chụp lấy tư liệu từ các chương trình của FSA, lớp học thực tế...

Sản xuất các ấn phẩm truyền thông theo phân công của TBP (Infographic, poster, banner, standee., voucher..)

Sự kiện và ngoại khóa

Đề xuất những ý tưởng mới và tham gia vào các chương trình hỗ trợ công tác chiêu sinh

Lên nội dung truyền thông online/offline các chương trình, hoạt động, sự kiện đến PH & HS.

Phối hợp cùng Program Coordinator trong việc tổ chức, chuẩn bị cho các chương trình, hoạt động, sự kiện tổ chức cho HS.

Order các ấn phẩm quà tặng(áo,mũ,móc khóa..)

Báo cáo thống kê

Theo dõi, báo cáo các chỉ số chạy Ads, Google Ads, số liệu trên Website, Meta, Map..

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng trở lên ngành marketing, PR, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan.

Ít nhất 2năm kinh nghiệm liên quan

Năng động, giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc nhóm.

Thời gian: Thứ 2 đến Thứ 7 hằng tuần

Lương: 10-12tr/tháng, thưởng lương tháng 13

Đào tạo và phát triển

Đào tạo và phát triển năng lực

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ, các khóa đào tạo ngoài công ty

Phúc lợi:

Thưởng lễ, tết; quà hiếu hỉ; quà sinh nhật cấp quản lý

Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định

Team Building và retreat hằng năm

Miễn học phí cho con khi học tại Trung tâm

