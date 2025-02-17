Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Showroom Đà Nẵng, 102 Võ Chí Công, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch Marketing (online và offline).
Tổ chức sự kiện như mini event/talkshow, Hội chợ triển lãm, Khai trương Showroom.
Truyền thông nội bộ & bên ngoài (thông cáo báo chí, bài phát biểu, thông báo...) dự trên yêu cầu từ cấp trên.
Quản lý, sản xuất nội dung cho website, fanpage & các trang mạng xã hội công ty.
Phối hợp cùng các phòng ban khác triển khai các chiến lược truyền thông.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học liên quan đến công nghệ thông tin, marketing, truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.
Khả năng lập kế hoạch và triển khai chủ động
Khả năng phân tích thị trường/hành vi khách hàng và xu hướng
Có khả năng đi công tác
Kinh nghiệm trong ngành nội thất và tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập & Phúc lợi: Theo chính sách phúc lợi của công ty.
Lương: Thỏa thuận.
Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN), nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật lao động.
Thưởng các ngày lễ lớn, thưởng hiệu quả kinh doanh
Tham gia các hoạt động gắn kết ý nghĩa.
Và nhiều phúc lợi khác theo quy định của luật lao động Việt Nam.
Môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến, năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO

CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 04 , đường số 3, KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Quảng Nam, Việt Nam

