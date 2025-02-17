Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Showroom Đà Nẵng, 102 Võ Chí Công, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch Marketing (online và offline).

Tổ chức sự kiện như mini event/talkshow, Hội chợ triển lãm, Khai trương Showroom.

Truyền thông nội bộ & bên ngoài (thông cáo báo chí, bài phát biểu, thông báo...) dự trên yêu cầu từ cấp trên.

Quản lý, sản xuất nội dung cho website, fanpage & các trang mạng xã hội công ty.

Phối hợp cùng các phòng ban khác triển khai các chiến lược truyền thông.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học liên quan đến công nghệ thông tin, marketing, truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.

Khả năng lập kế hoạch và triển khai chủ động

Khả năng phân tích thị trường/hành vi khách hàng và xu hướng

Có khả năng đi công tác

Kinh nghiệm trong ngành nội thất và tiếng Anh là một lợi thế.

Phúc Lợi

Thu nhập & Phúc lợi: Theo chính sách phúc lợi của công ty.

Lương: Thỏa thuận.

Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN), nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật lao động.

Thưởng các ngày lễ lớn, thưởng hiệu quả kinh doanh

Tham gia các hoạt động gắn kết ý nghĩa.

Và nhiều phúc lợi khác theo quy định của luật lao động Việt Nam.

Môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến, năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

