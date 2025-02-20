Tuyển Nhân viên Marketing Padma Spa & Therapy làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Padma Spa & Therapy
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Đà Nẵng, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quay chụp edit các sản phẩm
- Thiết kế , viết content theo yêu cầu
- Công việc khác theo yêu cầu cấp trên
- Công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trên 1 năm kinh nghiệm làm việc
- Tốt nghiệp trung cấp các chuyên ngành liên quan
- Có khả năng thiết kế, edit
- Tốt nghiệp trung cấp các chuyên ngành liên quan
- Có khả năng thiết kế, edit
Tại Padma Spa & Therapy Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.
- Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định
- Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.
- Được tham gia các hoạt động đào tạo và phát triền kỹ năng.
- Được hưởng các chế độ thưởng, phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Padma Spa & Therapy
