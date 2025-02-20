Tuyển Nhân viên Marketing Padma Spa & Therapy làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quay chụp edit các sản phẩm

- Thiết kế , viết content theo yêu cầu

- Công việc khác theo yêu cầu cấp trên

- Công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trên 1 năm kinh nghiệm làm việc

- Tốt nghiệp trung cấp các chuyên ngành liên quan

- Có khả năng thiết kế, edit

Tại Padma Spa & Therapy Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

- Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

- Được tham gia các hoạt động đào tạo và phát triền kỹ năng.

- Được hưởng các chế độ thưởng, phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Padma Spa & Therapy

