Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 302 Cầu Giấy, Discovery Complex, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội., Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Làm báo cáo tồn - bán các hãng theo định kỳ, gửi các TBP kinh doanh xin hàng

- Lên đơn đặt hàng NCC

- Chuẩn bị các thủ tục cần thiết để nhập khẩu hàng hoá:

• Bộ chứng từ thanh toán nhập khẩu và làm ĐNTT gửi kế toán

• Lên lịch vận chuyển và book tàu với forwarder

• Tạo đơn hàng trên hệ thống nội bộ

• Kiểm tra bộ hồ sơ nhập khẩu. Phối hợp với forwarder để khai hải quan và thực hiện

các thủ tục nhập khẩu. Theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh cho đến khi hàng về kho

• Xử lý hàng lỗi/hỏng (nếu có) sau khi hàng về kho

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ giấy tờ, hợp đồng với NCC

- Thực hiện nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của trưởng phòng và ban giám đốc

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc tại phòng mua hàng, logistics ít nhất 1 năm. Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng mỹ phẩm.

- Tin học văn phòng thành thạo

- Trung thực, cẩn thận

- Ưu tiên các bạn biết sử dụng ECUS5-VNACCS

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập 9-13 triệu/ tháng, phụ cấp ăn trưa, thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13

- Chế độ sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản, bảo hiểm theo quy định

- Được tham gia các chương trình Team building, du lịch...môi trường thân thiện, năng động.

- Xét tăng lương định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG

