Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Hoa Jewels làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 Cách Mạng, P.Tân Thành, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện các hoạt động giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng và nhà cung cấp.

Hoàn tất các thủ tục và chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Kết hợp cùng với kế toán, thực hiện các hoạt động mở L/C, làm các bảo lãnh ngân hàng.

Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu với số lượng thực tế tại cửa khẩu trong quá trình làm hồ sơ thông quan hàng hóa.

Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng. Đảm bảo đơn đặt hàng tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng; báo cáo kết quả lên quản lý.

Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng.

Lên kế hoạch mua hàng, nhận order từ các phòng ban

Làm thủ tục mua hàng theo quy trình mua hàng của công ty (Tìm kiếm nhà cung cấp, khảo sát giá cả thị trường, các chế độ sau bán hàng...)

Đánh giá kế hoạch đặt hàng, đưa ra yêu cầu mua hàng, quản lý quá trình lựa chọn.

Theo dõi tình trạng đơn hàng, sẵn sàng cho các sự cố thiếu hoặc tồn đọng hàng hóa, liên hệ trực tiếp với các phòng ban có liên quan.

Theo dõi đơn đặt hàng và xác nhận thời gian giao hàng và chi phí.Đánh giá, cập nhật và duy trì các đơn đặt hàng cho đến khi kết thúc.

Đảm bảo đơn đặt hàng tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng; báo cáo kết quả lên quản lý.

Phụ trách hợp đồng thanh toán, mua hàng cho các dự án của Ban giám đốc

Báo cáo hoạt động mua hàng (chi phí, công nợ), tiến độ hàng hóa theo tuần, tháng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Kinh tế, thương mại, ngoại ngữ hoặc các chuyên ngành tương đương.

Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu công nghệ thông tin, thành thạo vi tính văn phòng.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Mua hàng, xuất nhập khẩu.

Có kiến thức về hàng hóa và giá cả thị trường.

Tại Công Ty TNHH Hoa Jewels Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng sinh nhật + Thưởng các dịp lễ tết, Thưởng lương tháng 13, Thưởng thành tích,...

Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước.

Du lịch nghỉ mát teambuilding hàng năm, tham gia các hoạt động giao lưu nội bộ, các chương trình thiện nguyện do công ty tổ chức,.....

Được đào tạo bài bản và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, có cơ hội học hỏi và phát triển các kỹ năng cá nhân, mở ra cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hoa Jewels

