Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOÀNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 806 Âu Cơ, Phường 14, Tân Bình, Quận Tân Bình

1. Thực hiện nghiệp vụ mua hàng: Tiếp nhận yêu cầu, khảo sát nhà cung cấp, đàm phán, đặt hàng, theo dõi đơn hàng, nhập kho, bàn giao, quyết toán và bảo hành.

2. Hoạch định và tối ưu hóa: Lập kế hoạch thu mua, tối ưu hóa lượng hàng và tồn kho để đảm bảo hoạt động giảng dạy và vận hành hiệu quả.

3. Quản lý xe và điều phối vận chuyển: Quản lý lịch trình, lộ trình xe đưa rước học sinh, giáo viên, nhân viên, và vận chuyển hàng hóa; đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật và tối ưu hóa chi phí vận hành.

4. Quản lý xe nội bộ: quản lý lịch trình và chấm công; điều phối xe nội bộ, ghi nhận sử dụng, quản lý bảo dưỡng và chi phí vận hành.

5. Tối ưu hóa vận chuyển hàng hóa: Xử lý đề xuất, phối hợp nhà cung cấp, sắp xếp vận chuyển, theo dõi tuyến đường và hoàn thiện chứng từ liên quan.

1. Giới tính: Nữ

2. Độ tuổi: 24 - 30 tuổi.

3. Trình độ chuyên môn: Thu mua, Quản trị kinh doanh, kế toán kiểm toán và các ngành có liên quan.

4. Số năm kinh nghiệm: từ 02 năm trở lên.

5. Tin học (cấp độ): Thành thạo tin học văn phòng.

6. Ngoại ngữ (loại, cấp độ): TOEIC > 550, quy đổi tương đương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOÀNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Xét tăng lương hàng năm;

- Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13; thưởng công đoàn; thưởng nhân ngày 20/11...

- Chế độ phúc lợi: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thai sản, đồng phục, du lịch hàng năm...

- Các chế độ khác: Hỗ trợ ăn sáng và ăn trưa tại Trường, tham gia các CLB yoga, nhảy, thể thao miễn phí của Hệ thống Trường Việt Mỹ.

- Ưu đãi học phí cho nhân viên có con theo học tại trường.

- Ưu đãi học phí khi nhân viên theo học ngoại ngữ tại trung tâm ngoại ngữ của Trường

- Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Luật Lao động; Bảo hiểm tai nạn 24/24.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOÀNG VIỆT

