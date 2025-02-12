Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tóm tắt vị trí:

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm một Nhân Viên Nhập Kho để gia nhập đội ngũ của Kanaan. Nhân viên này sẽ chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động xuất - nhập kho, đảm bảo rằng hàng hóa được tiếp nhận, lưu trữ và phân phối đúng cách. Đây là một cơ hội tuyệt vời để góp phần vào hoạt động của một công ty đang phát triển vững mạnh trong ngành sản xuất.

Mô tả công việc:

• Tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa nhập kho.

• Sắp xếp và lưu trữ hàng hóa một cách có hệ thống.

• Cập nhật và theo dõi số liệu hàng tồn kho.

• Đảm bảo rằng tất cả hàng hóa được lưu trữ theo quy định an toàn.

• Hỗ trợ trong việc thu xếp và vận chuyển hàng hóa đến các bộ phận khác khi cần thiết.

• Thực hiện báo cáo hàng tuần về tình trạng hàng tồn kho hàng tháng.

• Hỗ trợ các công việc liên quan đến kho hàng và xuất hàng khi cần.