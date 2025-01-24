Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH AEON Fantasy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH AEON Fantasy Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Tìm kiếm nhà cung cấp và thực hiện các quy trình mua hàng
Search suppliers and carry out the purchasing processes.
Chuẩn bị chứng từ mua bán và thanh toán
Prepare purchase & payment documents
Giải quyết các vấn đề mua hàng
Solve purchase problems
Theo dõi tồn kho, đề xuất đặt hàng và thực hiện các quy trình chuyển hàng nội bộ
Track inventory, propose ordering and carry out internal transfer processes.
Hỗ trợ các thủ tục xuất nhập khẩu
Support import and export procedures.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Perform all other duties assigned by supervisor.
Báo cáo công việc cho trưởng phòng thu mua
Report works to Merchandising Manager
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
22 – 29 years old
Có trên 1 năm kinh nghiệm mua hàng / Over 1 year of purchasing or merchandising experience
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế hoặc quản trị kinh doanh / Graduated from university majoring in Economics or Business Administration
Cẩn thận, kỹ năng giao tiếp/ thương lượng tốt/ Careful, Excellent communication / negotiation skill
Có khả năng tư duy tốt / Good at thinking skill
Tiếng Anh giao tiếp tốt/ Good at communicating in English.
Tại Công ty TNHH AEON Fantasy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Bonus: 13th salary and performance bonus according to company policy
Working time: working 5 day/week & off 2 day/week; 8.5 hour/day
Sign labor contract after 2 months of probation period
Be trained knowledge & skill of work
Have Promotion chance
Other benefits on the company policy.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Fantasy Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
