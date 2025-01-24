Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH AEON Fantasy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tìm kiếm nhà cung cấp và thực hiện các quy trình mua hàng

Search suppliers and carry out the purchasing processes.

Chuẩn bị chứng từ mua bán và thanh toán

Prepare purchase & payment documents

Giải quyết các vấn đề mua hàng

Solve purchase problems

Theo dõi tồn kho, đề xuất đặt hàng và thực hiện các quy trình chuyển hàng nội bộ

Track inventory, propose ordering and carry out internal transfer processes.

Hỗ trợ các thủ tục xuất nhập khẩu

Support import and export procedures.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Perform all other duties assigned by supervisor.

Báo cáo công việc cho trưởng phòng thu mua

Report works to Merchandising Manager