Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SJC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15/25 Kp.7, Đ.Thạnh Xuân 25, P.Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh:

- Cấp hàng thiết bị xây dựng, vật tư phụ công trình cho công trình, cửa hàng, nhà thầu, khách lẻ,...

Mô tả công việc:

- Thực hiện tìm nguồn cung ứng, khảo sát giá, tiến hành đàm phán giá với các nhà cung cấp về sản phẩm thiết bị xây dựng, vật tư phụ công trình,...

- Lập đơn đặt hàng khi đã được Giám đốc đồng ý về chất lượng và giá cả.

- Thống kê số liệu, báo cáo đánh giá về chất lượng các nhà cung cấp định kỳ, báo cáo và kiểm soát chi phí mua hàng trong phạm vi ngân sách đã duyệt theo từng tháng, quý, năm.

- Theo dõi tiến độ đặt hàng, thời gian giao nhận, hoá đơn và đàm phán chính sách đổi trả hàng hoá,...

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: từ 06 tháng trở lên trong lĩnh vực thu mua, tìm kiếm nhà cung cấp, hỏi và thương lượng giá.

- Tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng/Trung Cấp.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thu mua thiết bị xây dựng cho công trình

- Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao

- Tư cách đạo đức tốt

- Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và chăm chỉ

- Thành thạo tin học văn phòng

- Khả năng tổng hợp, phân tích tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SJC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Cứng từ 7 – 9 triệu (tùy kinh nghiệm, năng lực) + Thưởng KPIs tháng từ 500k – 2 triệu (căn cứ % mức đạt)

- Phụ cấp khác: cơm trưa 25k/ngày, chuyên cần 250k/tháng.

- Phúc lợi: lương tháng 13 và tháng 14; thưởng các ngày lễ tết.

- Du lịch: 01 năm/ lần; các chế độ đau ốm, hiếu hỷ, sinh nhật,...

- Bảo hiểm xã hội.

- Phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SJC

