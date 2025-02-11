Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Quản lý giám sát, và kiểm soát vận hành một nhóm các chuyên viên mua hàng, bao gồm đào tạo, cố vấn và đánh giá hiệu suất của nhóm.

• Xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí và đảm bảo mua hàng được thực hiện ở mức giá và điều khoản tốt nhất có thể

• Theo dõi và đánh giá hiệu suất của nhà cung cấp và đề xuất các thay đổi khi cần thiết.

• Đàm phán hợp đồng/ đơn hàng với nhà cung cấp, đảm bảo giá và điều khoản tốt nhất cho công ty và tuân thủ các quy trình mua hàng.

• Phối hợp với các các phòng ban khác để đảm bảo tính chính xác và tính sẵn sàng của dữ liệu

• Phát triển và duy trì các báo cáo, số liệu dữ liệu, và bảng biểu đồ liên quan đến mua hàng

• Phát triển và quản lý mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp để đảm bảo cung cấp nhất quán các sản phẩm hoặc dịch vụ chất lượng cao

• Kiểm tra rà soát các công việc thuộc về xuất nhập khẩu. Đảm bảo tính chính xác của mã HS code, tính pháp lý cho tất cả các công việc thuộc mặt hàng xuất nhập khẩu mà nhóm đang phụ trách.

• Báo cáo hằng ngày/hằng tuần/ hằng tháng đến Trưởng Phòng mua hàng.

• Thực việc các công việc khác được yêu cầu từ cấp quản lý

**********************************************

• Manage , supervise, and control operations a team of purchasing professionals, including training, mentoring, and evaluating their performance