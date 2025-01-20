Tuyển Nhân viên mua hàng TLC MODULAR CONSTRUCTION LIMITED LIABILITY COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

1. Thu mua hàng hóa và dịch vụ trong nước-ngoài nước, như nguyên liệu, thiết bị, dụng cụ, các chi tiết sản phẩm và các nguồn cung ứng

Procuring local & oversea goods and services, such as raw materials, equipment, tools, spare parts and supplies.

2. Tìm nguồn hàng và thương thuyết với nhà cung ứng trong nước để đạt được các thông tin về sản phẩm và dịch vụ, như giá cả, tính sẵn có, và lịch giao hàng

Source and confer with local vendors to obtain product and service information, such as price, availability, and delivery schedule.

3. Lựa chọn sản phẩm để thu mua bằng việc so sánh, quan sát, thử nghiệm sản phẩm

Selects products for purchase by comparing, observing, or examining items.

4. Đo lường giá trị dựa vào kiến thức về giá cả ngoài thị trường và số liệu lưu trữ

Estimates values according to knowledge of market price and historical data.

5. Thảo luận với bộ phận thiết kế và Xưởng sản xuất về tiến độ đặt và giao nhận hàng và lên lịch đặt hàng theo tiến độ đề ra

Discuss with Designing department and Workshop about order and delivery timing and prepare purchase orders according to plan.

6. Chuẩn bị đơn đặt hàng và trình lên Trưởng phòng/Giám đốc ký duyệt

Prepares purchase orders and request for approval from Manager/Director.