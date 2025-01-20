Tuyển Nhân viên mua hàng TLC MODULAR CONSTRUCTION LIMITED LIABILITY COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

TLC MODULAR CONSTRUCTION LIMITED LIABILITY COMPANY
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
TLC MODULAR CONSTRUCTION LIMITED LIABILITY COMPANY

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại TLC MODULAR CONSTRUCTION LIMITED LIABILITY COMPANY

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1. Thu mua hàng hóa và dịch vụ trong nước-ngoài nước, như nguyên liệu, thiết bị, dụng cụ, các chi tiết sản phẩm và các nguồn cung ứng
Procuring local & oversea goods and services, such as raw materials, equipment, tools, spare parts and supplies.
2. Tìm nguồn hàng và thương thuyết với nhà cung ứng trong nước để đạt được các thông tin về sản phẩm và dịch vụ, như giá cả, tính sẵn có, và lịch giao hàng
Source and confer with local vendors to obtain product and service information, such as price, availability, and delivery schedule.
3. Lựa chọn sản phẩm để thu mua bằng việc so sánh, quan sát, thử nghiệm sản phẩm
Selects products for purchase by comparing, observing, or examining items.
4. Đo lường giá trị dựa vào kiến thức về giá cả ngoài thị trường và số liệu lưu trữ
Estimates values according to knowledge of market price and historical data.
5. Thảo luận với bộ phận thiết kế và Xưởng sản xuất về tiến độ đặt và giao nhận hàng và lên lịch đặt hàng theo tiến độ đề ra
Discuss with Designing department and Workshop about order and delivery timing and prepare purchase orders according to plan.
6. Chuẩn bị đơn đặt hàng và trình lên Trưởng phòng/Giám đốc ký duyệt
Prepares purchase orders and request for approval from Manager/Director.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại TLC MODULAR CONSTRUCTION LIMITED LIABILITY COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TLC MODULAR CONSTRUCTION LIMITED LIABILITY COMPANY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TLC MODULAR CONSTRUCTION LIMITED LIABILITY COMPANY

TLC MODULAR CONSTRUCTION LIMITED LIABILITY COMPANY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 5, số 02 Thi Sách, P Bến Nghé, Q1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

