Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 276 Nguyễn Đình Chiểu, Vo Thi Sau Ward, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:
- Chịu trách nhiệm các nguyên vật liệu và dịch vụ phục vụ cho việc duy trì và phát triển của Công ty được mua từ các nhà cung cấp uy tín và được cung cấp theo các điều khoản đã thoả thuận.
- Đảm bảo cung cấp đủ, đúng, chất lượng và kịp thời nguyên vật liệu (NVL) & dịch vụ cho các phòng ban khi có yêu cầu.
- Phân công công việc, chỉ đạo, quản lý, phối hợp kiểm soát công việc của các thành viên hoàn thành KPI và OGSM của Phòng mua hàng"
Chi tiết công việc:
- Lên kế hoạch mua nguyên liệu, bao bì theo năm
- Triển khai mua nguyên liệu, bao bì theo KHSX quý, tháng
- Giám sát toàn bộ quy trình mua hàng, từ việc xác định nhu cầu về hàng hóa/ dịch vụ đến việc mua và sau sau khi nhận hàng
- Kết hợp chặt chẽ với RD và QC để mua đúng chủng loại, đúng nguyên liệu, bao bì đã được phê duyệt
- Phối hợp làm việc với các bộ phận khác để xác định số lượng hàng tồn kho
- Xây dựng hệ thống NCC uy tín, chất lượng
- Mở rộng nguồn cung đảm bảo tính cạnh tranh và an ninh cung ứng
- Kết hợp với các Công ty khác trong nước để mua với số lượng lớn, giá tốt
- Quản lý, điều phối nhân sự phòng mua hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 150 đường 14/9, Phường 5, Tp. Vĩnh Long, tỉnh V.Long

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

