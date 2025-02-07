Tuyển Nhân viên mua hàng Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tiến hành mua hàng theo yêu cầu các bộ phận.
- Tạo và gửi PO cho nhà cung cấp, và kiểm soát tình trạng giao hàng.
- Thương lượng, cải thiện giá cả, điều kiện, mức chất lượng yêu cầu, giao hàng đúng hạn.
- Thương thảo với nhà cung cấp để giảm chi phí và kiểm soát mục tiêu giảm chi phí.
- Phối với với kho, IQC để kiểm soát nguyên vật liệu tồn kho.
- Sắp xếp và quản lý chứng từ thanh toán.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học trong các lĩnh vực liên quan.
• Tiếng anh Toeic 500 ~ 700
• Thành thạo Microsoft Office
• Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng.
• Kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Chủ động, kiên nhẫn và có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
