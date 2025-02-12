Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 475 - 1,185 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
- Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà The STA, 120 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 475 - 1,185 USD
*Mục tiêu công việc
Thực hiện các công việc tư vấn cho khách hàng, kinh doanh các sản phẩm của Công ty.
*Nhiệm vụ cụ thể
- Tìm kiếm, xây dựng, kết nối với khách hàng tiềm năng;
- Lập kế hoạch bán hàng trong mảng thị trường/ khách hàng được phân công, cung cấp thông tin về thị trường, khách hàng phục vụ cho việc lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh,
- Phối hợp với bộ phận kỹ thuật trong xây dựng các phương án kỹ thuật cho các bài toán của từng khách hàng cụ thể;
- Chăm sóc khách hàng thường xuyên, Xây dựng và tìm kiếm các cơ hội bán hàng mới từ khách hàng hiện hữu;
- Phân tích các xu hướng và chiến lược cạnh tranh cũng như tác động của các sản phẩm mới trên thị trường, Tìm hiểu & cập nhật thường xuyên về các nhu cầu của khách hàng, xu hướng kinh doanh & đầu tư;
- Tìm kiếm & phát triển các khách hàng mới;
- Xây dựng hồ sơ Giải pháp kỹ thuật, kinh doanh để báo giá, chào thầu;
- Chủ trì nội dung đàm pháp hợp đồng, Theo dõi việc thực hiện hợp đồng và đảm bảo việc thu hồi công nợ;
- Xây dựng, phát triển và quản lý các quan hệ khách hàng, Cập nhật dữ liệu khách hàng và các cơ hội/dự án/hợp đồng lên phần mềm ERP doanh nghiệp.
Với Mức Lương 475 - 1,185 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
