Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà Nhà MWG - Lô T2 - Đường D1, Phường Tân Phú, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Làm việc với Giám đốc mua hàng hoặc Trưởng bộ phận mua hàng để thương thảo hợp đồng mua bán với đối tác;

- Thực hiện, kiểm tra, theo dõi hợp đồng mua bán với đối tác;

- Tìm kiếm đối tác (trong & ngoài nước), tìm kiếm sản phẩm mới theo yêu cầu từ Giám đốc mua hàng hoặc Trưởng bộ phận;

- Nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu nhu cầu thị trường về nhóm hàng được giao quản lý;

- Phân bổ hàng hóa về các cửa hàng mỗi ngày;

- Kiểm tra tồn kho, lập kế hoạch đặt hàng, theo dõi xử lý lộ trình hàng hóa & các phát sinh khác trong quá trình bán hàng tại cửa hàng;

- Làm việc với các phòng ban liên quan để đảm bảo vận hành của ngành hàng (Kế toán, nhập khẩu, kho bãi, IT, Kiểm soát nội bộ, Sales,..);

- Thực hiện kế hoạch thanh toán, tạm ứng, bảo hành,.. phục vụ cho công việc mua hàng;

- Thực hiện các báo cáo, tổng kết số liệu theo yêu cầu.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, Toeic 450 trở lên;

- Tiếng anh giao tiếp tốt, có khả năng đọc hiểu hợp đồng thương mại;

- Tin học văn phòng, Excel khá trở lên;

- Tư duy logic, tính toán nhanh, quan sát tốt;

- Trung thực máu lửa trong công việc;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua hàng, tốt nghiệp các ngành Kinh Tế, Kế Toán, Tài Chính hoặc các ngành có liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Là thành viên của tập đoàn Thế Giới Di Động với môi trường làm việc chuyên nghiệp hàng đầu VN.

- Có đầy đủ HĐLĐ, các chế độ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp.

- Chính sách mua hàng giảm giá chỉ dành cho nhân viên.

- Nhiều phúc lợi công ty hấp dẫn, nghỉ phép năm.

- Thưởng cuối năm hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company

