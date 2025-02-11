Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH RYOKI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH RYOKI VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Cát Lái, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp cho các dự án MEPF
- Quản lý, theo dõi quá trình giao hàng, thanh toán
- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án
- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học các ngành liên quan
- Có kinh nghiệm mua hàng cho nhà thầu MEP
- Tinh thần trách nhiệm, tự giác, trung thực
- Thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH RYOKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tùy theo năng lực, trao đổi khi phỏng vấn
- BHXH full lương, BHSK PVI, ...
- Được tham gia các hoạt động thể thao, du lịch hàng năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RYOKI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
