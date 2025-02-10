Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Kho kasati, Hẻm 354 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

- Lên đợt đặt hàng, trao đổi cải tiến sản phẩm, thương thảo với NCC nước ngoài có sẵn.

- Tìm NCC, nguồn hàng mới theo yêu cầu/định hướng của BGĐ.

- Tìm thông tin và thương thảo NCC trong nước và nước ngoài theo hướng dẫn, chỉ tiêu BGĐ đưa ra.

- Theo dõi tiến độ, lịch trình và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu hàng hóa.

- Thống kê, cập nhật chất lượng hàng hóa các bộ phận liên quan.

- Các công việc khác được phân công từ BGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

- Thành thạo Tiếng Anh giao tiếp.

- Chịu áp lực tốt, khả năng làm việc nhóm.

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên

- Có khả năng tư duy phân tích tổng hợp, kế hoạch.

- Ứng viên cẩn thận, siêng năng, có trách nhiệm trong công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương, thưởng (Tết, các ngày lễ trong năm) hấp dẫn theo quy định của Nhà nước.

- Được tham gia các hoạt động Teambuilding, Liên hoan hàng năm, hàng tháng

- Được đóng BHXH, BHYT, phép năm đầy đủ theo quy định của Nhà nước (sau khi ký hợp đồng lao động chính thức)

- Làm việc từ thứ 2 - thứ 7 (thứ 7 làm đến 16:00), nghỉ CN, nghỉ trưa 1 tiếng

Cách Thức Ứng Tuyển

