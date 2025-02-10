Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Kho kasati, Hẻm 354 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Lên đợt đặt hàng, trao đổi cải tiến sản phẩm, thương thảo với NCC nước ngoài có sẵn.
- Tìm NCC, nguồn hàng mới theo yêu cầu/định hướng của BGĐ.
- Tìm thông tin và thương thảo NCC trong nước và nước ngoài theo hướng dẫn, chỉ tiêu BGĐ đưa ra.
- Theo dõi tiến độ, lịch trình và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu hàng hóa.
- Thống kê, cập nhật chất lượng hàng hóa các bộ phận liên quan.
- Các công việc khác được phân công từ BGĐ.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo Tiếng Anh giao tiếp.
- Chịu áp lực tốt, khả năng làm việc nhóm.
- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên
- Có khả năng tư duy phân tích tổng hợp, kế hoạch.
- Ứng viên cẩn thận, siêng năng, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng (Tết, các ngày lễ trong năm) hấp dẫn theo quy định của Nhà nước.
- Được tham gia các hoạt động Teambuilding, Liên hoan hàng năm, hàng tháng
- Được đóng BHXH, BHYT, phép năm đầy đủ theo quy định của Nhà nước (sau khi ký hợp đồng lao động chính thức)
- Làm việc từ thứ 2 - thứ 7 (thứ 7 làm đến 16:00), nghỉ CN, nghỉ trưa 1 tiếng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 5 Đường số 1A, KDC Melosa, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

