Tuyển Nhân viên mua hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Mplaza - 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận nhu cầu mua hàng hóa từ các bộ phận, phòng ban.

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn đơn vị cung cấp phù hợp.

Đàm phán giá với nhà cung cấp để đảm bảo giá cạnh tranh.

Thiết lập quan hệ với nhà cung cấp, tạo mối quan hệ hợp tác để đạt mục tiêu về chất lượng hàng hoá và giá cả.

Triển khai mua số lượng hàng theo kế hoạch đã đề ra, theo dõi và đảm bảo tiến độ giao hàng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao vận.

Theo dõi công nợ, làm đề nghị thanh toán công nợ cho nhà cung cấp.

Quản lý, theo dõi tiến độ, công nợ hợp đồng mua bán.

Thực hiện báo cáo, đánh giá, bảng biểu và lên kế hoạch mua hàng cho cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 1 năm kinh nghiệm ở mảng thu mua

Có kinh nghiệm về tìm kiếm thị trường, hàng hóa, tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp.

Có khả năng giao tiếp, đàm phán, kỹ năng deal giá tốt với nhà cung cấp.

Trung thực, chịu khó, siêng năng, chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh

Thưởng dựa trên hiệu quả hoạt động của công ty

Đánh giá KPI 4 lần/năm

Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp gửi xe

Bảo hiểm tai nạn UIC

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tiêm phòng

Gói khám ưu đãi đặc biệt cho thành viên gia đình.

Team building hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

