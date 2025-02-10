Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH NAM LỢI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A 159 Đường số 9, KDC Kim Sơn, P. Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Báo giá

- Phụ trách và tổng hợp dữ liệu từ các bộ phận liên quan để tính giá thành;

- Phụ trách các công việc liên quan đến giá thành (so sánh giá khi thay đổi nguyên vật liệu, các chi phí, hoa hồng, hao mòn ...);

- Liên hệ chặt chẽ với bộ phận kinh doanh và dự án/bảo trì để đảm bảo giá cho các đơn hàng luôn chính xác;

- Đàm phán với khách hàng và nhà cung cấp về các vấn đề liên quan đến giá thành, tiến độ, hình thức thanh toán,...

Thu mua

- Lập kế hoạch thu mua:

+ So sánh các đơn vị cung cấp và chọn ra NCC tối ưu nhất về giá và dịch vụ.

+ Đánh giá NCC, thiết lập mối quan hệ tốt với NCC.

- Khảo sát giá mua hàng trên thị trường:

+ Cập nhật tình hình biến động giá, lập báo cáo gửi cấp trên.

+ Cân nhắc, tính toán và đưa ra đề xuất lựa chọn: tiếp tục mua của nhà cung cấp cũ, hay đàm phán với nhà cung cấp mới.

- Tiến hành thu mua:

+ Làm đầu mối liên lạc chính đối với các NCC.

+ Tiến hành đàm phán để mang đến phương án tốt nhất cho doanh nghiệp và chốt đơn hàng

+ Cung cấp thông tin, các yêu cầu cần thiết cho NCC để làm hợp đồng.

+ Kiểm tra tồn kho, lên lại yêu cầu về số lượng, loại hàng, lập đề nghị thanh toán.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh/ Thương mại/ XNK/Kế toán.

- Tiếng anh giao tiếp cơ bản.

- Am hiểu về hóa đơn tài chính, hợp đồng thương mại. ...

- Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật, kinh tế, quản trị kinh doanh.

- Trên 1 năm kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY TNHH NAM LỢI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10.000.000 - 12.000.000 + năng suất

- Các chế độ theo quy định của pháp luật: BHXH, nghỉ phép, sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, Lễ, Tết, Lương tháng 13,...

- Môi trường làm việc cởi mở, trẻ trung, năng động.

- Được tham gia các chương trình teambuilding, nghỉ mát do Công ty tổ chức hàng quý/ năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NAM LỢI PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin