Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Mimosa Technology làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC

nếu có

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Chuyên ngành: Logistic, Quản trị Văn phòng, Kinh doanh... hoặc các ngành nghề liên quan

Kỹ năng đàm phán tốt

Tại Công ty TNHH Mimosa Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Review lương 6 tháng/lần.

Thời gian làm việc 44h/tuần.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và hiền hoà.

Mức lương cạnh tranh.

Chế độ phúc lợi dành cho nhân viên như BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm...đầy đủ theo quy định hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mimosa Technology

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin