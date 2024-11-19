Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Mimosa Technology làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty TNHH Mimosa Technology
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng: TP Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC
nếu có
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Chuyên ngành: Logistic, Quản trị Văn phòng, Kinh doanh... hoặc các ngành nghề liên quan
Kỹ năng đàm phán tốt
Tại Công ty TNHH Mimosa Technology Thì Được Hưởng Những Gì
Review lương 6 tháng/lần.
Thời gian làm việc 44h/tuần.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và hiền hoà.
Mức lương cạnh tranh.
Chế độ phúc lợi dành cho nhân viên như BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm...đầy đủ theo quy định hiện hành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mimosa Technology
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
