Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI làm việc tại Yên Bái thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI
- Yên Bái: Thôn Hợp Nhất, Xã Thịnh Hưng, Yên Bình, Thành phố Yên Bái
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Phụ trách lựa chọn nhà cung cấp, mua hàng hoá theo yêu cầu của các bộ phận để phục vụ hoạt động của Công ty.
Quản trị mức tồn kho tối ưu và đưa ra yêu cầu đặt hàng
Dự dù kế hoạch mua hàng theo tuần, tháng
Theo dõi toàn bộ việc thanh toán cho các nhà cung cấp
Phối hợp với các phận QC, sản xuất đề xử các công việc sau khi mua hàng (nếu có) như: Bảo hành, bảo dưỡng máy định kỳ, khiếu nại về chất lượng, đổi trả hàng hóa…
Phối hợp với bộ phận xuất nhập khẩu: để làm các thủ tục hải quan, đóng thuế nhập khẩu
Mã hóa và catalogue hóa danh mục vật tư của nhà máy/mỏ: miêu tả, manufacturing part number, Min/Max, điểm đặt hàng
Quản lý thông tin các đơn hàng/hợp đồng/dữ liệu hàng hóa/NCC
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua hàng sản xuất
Thành thạo tin học văn phòng
Tiếng Anh cơ bản
Làm việc tại Thôn Hợp Nhất, Xã Thịnh Hưng, Huyện Yên Bình, Yên Bái.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định
Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, xét tăng lương hàng năm
Phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ phòng ở cho nhân viên ở xa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
