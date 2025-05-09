Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI làm việc tại Yên Bái thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Yên Bái: Thôn Hợp Nhất, Xã Thịnh Hưng, Yên Bình, Thành phố Yên Bái

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Phụ trách lựa chọn nhà cung cấp, mua hàng hoá theo yêu cầu của các bộ phận để phục vụ hoạt động của Công ty.

Quản trị mức tồn kho tối ưu và đưa ra yêu cầu đặt hàng

Dự dù kế hoạch mua hàng theo tuần, tháng

Theo dõi toàn bộ việc thanh toán cho các nhà cung cấp

Phối hợp với các phận QC, sản xuất đề xử các công việc sau khi mua hàng (nếu có) như: Bảo hành, bảo dưỡng máy định kỳ, khiếu nại về chất lượng, đổi trả hàng hóa…

Phối hợp với bộ phận xuất nhập khẩu: để làm các thủ tục hải quan, đóng thuế nhập khẩu

Mã hóa và catalogue hóa danh mục vật tư của nhà máy/mỏ: miêu tả, manufacturing part number, Min/Max, điểm đặt hàng

Quản lý thông tin các đơn hàng/hợp đồng/dữ liệu hàng hóa/NCC

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Kế toán, quản trị kinh doanh, kinh tế, kỹ thuật, xuất nhập khẩu hoặc chuyên ngành khác có liên quan;

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua hàng sản xuất

Thành thạo tin học văn phòng

Tiếng Anh cơ bản

Làm việc tại Thôn Hợp Nhất, Xã Thịnh Hưng, Huyện Yên Bình, Yên Bái.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 9-11tr hoặc thoả thuận theo năng lực

Bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định

Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, xét tăng lương hàng năm

Phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ phòng ở cho nhân viên ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI

