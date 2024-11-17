Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Epic, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tìm kiếm, liên hệ để khai thác Nhà cung cấp cạnh tranh cho các sản phẩm ngành nông sản

Khảo sát, đánh giá và làm việc trực tiếp với Nhà cung cấp.

Phối hợp với Sales Xuất khẩu về đơn hàng.

Lên kế hoạch Mua hàng, Soạn thảo Hợp đồng mua, thực hiện mua hàng, điều phối hậu cần.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa đầu vào; theo dõi quá trình làm hàng.

Phối hợp với bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Làm việc với đơn vị Logistic để điều phối giao hàng, thực hiện hợp đồng xuất khẩu.

Thu thập, phân tích và tổng hợp dữ liệu Nhà cung cấp liên quan cho Bộ phận.

Hỗ trợ các công việc văn phòng của Bộ phận.

Báo cáo tổng thể công việc theo ngày, tuần, tháng cho Trưởng bộ phận.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thể lực tốt là 1 lợi thế do công việc cần đi lại, làm việc với Nhà cung cấp.

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên tại vị trí tương đương, mạnh sourcing nhà cung cấp

Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản

Có hiểu biết trong lĩnh vực Xuất Nhập khẩu.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Năng động và có trách nhiệm trong công việc.

Có tư duy kế hoạch, tinh thần cầu tiến, luôn tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân và chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc: 2 tháng (Thời gian thử việc có thể rút ngắn tùy vào năng lực).

Mức lương: 9 -12M + Thưởng (Thu nhập 10-15M)

9 -12M + Thưởng (Thu nhập 10-15M)

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định khi lên chính thức

Môi trường năng động, sáng tạo, trẻ trung (9x-2x)

Happy time Thứ 6 hàng tuần

Văn phòng đẹp tại tòa nhà an ninh nhất khu Cầu Giấy

Thưởng các dịp Lễ Tết, Sinh nhật, Lương Tháng 13, Teambuilding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin