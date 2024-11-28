Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 62/23 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giao dịch với đối tác nước ngoài để hỏi báo giá hàng hóa, làm hợp đồng ngoại

- Thực hiện các giao dịch, đàm phán, thỏa thuận với khách hàng nước ngoài

- Theo dõi tiến độ hàng về đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và số lượng.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm trong quá trình đặt hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp tối thiểu Cao Đăng, Đại Học các chuyên ngành liên quan về xuất nhập khẩu, tiếng anh thương mại

- Tiếng Anh Toeic từ 500, Ietls từ 5.5

- Có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thảo thuận

- Không yêu cầu tăng ca.

- Làm 5 ngày/ tuần

- Được hưởng đầy đủ chế độ: bhxh, bhyt...:

- Hưởng các phúc lợi của công ty: Du lịch, thưởng các ngày lễ tết 08/03, 30/04, 01/5 sinh nhật, hiếu hỉ ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

