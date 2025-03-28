Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 USD

Mức lương 13 - 16 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 185 Nguyễn Văn Trỗi , Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 13 - 16 USD

• Quản trị hệ thống máy tính, hỗ trợ thành viên công ty hoạt động hiệu quả.

• Quản lý Server, hệ thống mạng, Data center.

• Xử lý các sự cố về mạng.

• Quản lý các thiết bị công nghệ thông tin và máy móc của công ty.

• Lên kế hoạch, đề xuất các phương án bảo trì, nâng cấp hệ thống, thay đổi dịch vụ theo yêu cầu phát triển của công ty.

• Đề xuất, mua sắm các thiết bị máy móc theo yêu cầu công ty.

• Hỗ trợ BP Hành chính quản lý, bảo trì, thay thế tài sản thiết bị văn phòng.

• Thực hiện một số công việc theo yêu cầu Trưởng phòng và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 13 - 16 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, từ 25 – 35 tuổi, sức khỏe tốt.

• Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành CNTT.

• Có kinh nghiệm về phần mềm, phần cứng máy tính, thiết bị, máy móc văn phòng.

• Có ít nhất 04 năm làm lĩnh vực theo yêu cầu.

• Có trách nhiệm với công việc, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN

