Tuyển Product Management CÔNG TY TNHH SOLPAC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Management Tại CÔNG TY TNHH SOLPAC VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 170 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương Thỏa thuận
Khảo sát, thu thập và thống nhất yêu cầu của khách hàng.
Phân tích và định nghĩa phạm vi yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người dùng, yêu cầu chức năng các sản phẩm, dịch vụ với Khách hàng hoặc đối tác hoặc các bộ phận yêu cầu.
Chuyển giao yêu cầu và làm việc với đội ngũ lập trình viên để đảm bảo thực hiện đúng quy trình.
Xây dựng các tài liệu đề xuất phục vụ công việc phân tích nghiệp vụ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm phân tích yêu cầu về phần mềm lĩnh vực quản lý sản xuất cho các nhà máy là một lợi thế.
Tốt nghiệp ĐH ngành Công nghệ thông tin
Có khả năng viết, nghiên cứu tài liệu và phân tích yêu cầu.
Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt và xử lý tính huống linh hoạt.
Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
Không ngại di chuyển, có thể đi công tác, onsite khách hàng.
Tại CÔNG TY TNHH SOLPAC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận.
Được đào tạo trong quá trình thử việc.
Thời gian làm việc: 8h30 – 17h (Từ Thứ 2 đến Thứ 6, nghỉ trưa 1h).
Phúc lợi đầy đủ hấp dẫn (Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm, đóng BHXH theo quy định, được mua bảo hiểm thân thể, du lịch cùng công ty, khám sức khoẻ định kỳ và các phúc lợi khác).
Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOLPAC VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
