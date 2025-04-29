Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH KA TECH VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Quế Võ I, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc

Kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất.

Thực hiện các phép đo, kiểm tra, thử nghiệm để đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã được đặt ra.

Phân tích dữ liệu kiểm tra chất lượng, xác định nguyên nhân gây lỗi và đề xuất giải pháp khắc phục.

Cập nhật và duy trì hồ sơ, báo cáo chất lượng sản phẩm.

Tham gia vào quá trình cải tiến chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất.

Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động và môi trường trong quá trình kiểm tra chất lượng.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng sản xuất.

Hiểu biết về các phương pháp kiểm tra chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (ISO 9001,...) là một lợi thế.

Thành thạo các công cụ đo lường, kiểm tra chất lượng.

Khả năng phân tích dữ liệu, giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển

