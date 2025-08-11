Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Yang Min Viet Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Yang Min Viet Nam
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Công Ty Yang Min Viet Nam

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty Yang Min Viet Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách xây dựng quy trình công nghệ cho sản phẩm Lò xo, Nhựa
- Giám sát và quản lý chất lượng,
- Khai phát sản phẩm mới
- Phụ trách lập các văn bản và tài liệu về kỹ thuật như Quản lý chất lượng công đoạn, Lưu trình sản xuất, Tiêu chuẩn công việc...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*** Yêu cầu:
- Nam: tuổi 22-35
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí, Cơ khí chế tạo máy
- Am hiểu máy móc cơ khí CNC, dụng cụ đo lường.
- Sử dụng tốt phần mềm Autocad 2D, 3D, SolidWorks, các chương trình tin học ứng dụng văn phòng
- Có kỹ năng đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Sản phẩm cơ khí
- Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp
*** Quyền lợi:

Tại Công Ty Yang Min Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Yang Min Viet Nam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Yang Min Viet Nam

Công Ty Yang Min Viet Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

