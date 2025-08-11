Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Yang Min Viet Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách xây dựng quy trình công nghệ cho sản phẩm Lò xo, Nhựa

- Giám sát và quản lý chất lượng,

- Khai phát sản phẩm mới

- Phụ trách lập các văn bản và tài liệu về kỹ thuật như Quản lý chất lượng công đoạn, Lưu trình sản xuất, Tiêu chuẩn công việc...

*** Yêu cầu:

- Nam: tuổi 22-35

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí, Cơ khí chế tạo máy

- Am hiểu máy móc cơ khí CNC, dụng cụ đo lường.

- Sử dụng tốt phần mềm Autocad 2D, 3D, SolidWorks, các chương trình tin học ứng dụng văn phòng

- Có kỹ năng đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Sản phẩm cơ khí

- Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp

*** Quyền lợi:

