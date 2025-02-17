Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

• Xây dựng chiến lược và quản trị giá trị cốt lõi của nhãn hàng phụ trách

• Quản lý các hoạt động marketing, truyền thông của nhãn hàng

• Lập kế hoạch marketing, truyền thông của nhãn hàng theo tuần/quý/năm

• Tổ chức điều phối công việc, đảm bảo kế hoạch đã đề ra

• Sản xuất tư liệu truyền thông cho nhãn hàng, đặc biệt các tư liệu truyền thông có tính chuyên môn y dược

• Đào tạo kiến thức sản phẩm

• Xây dựng và quản lý các chương trình khuyến dùng tới người tiêu dùng cuối; Tham gia xây dựng các chương trình khuyến mãi cho các kênh phân phối để thúc đẩy kinh doanh & phát triển thương hiệu

• Thường xuyên thu thập thông tin thị trường liên quan đến nhãn hàng phụ trách: đối thủ cạnh tranh, xu hướng thị trường, hành vi của người dùng, khách hàng mục tiêu…để có định hướng marketing phù hợp

• Quản lý ngân sách của nhãn hàng phụ trách

• Quản lý dự án và làm việc trực tiếp với các đối tác cung cấp bên ngoài, trong phạm vi chuyên môn, về các hoạt động: quảng cáo, sản xuất TVC, viết bài, xây dựng nội dung, nghiên cứu, đánh giá hiệu quả sản phẩm, các chương trình hợp tác, tài trợ…

• Theo dõi, đánh giá hiệu quả của các hoạt động Marketing, kịp thời có các điều chỉnh thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả Marketing cho nhãn hàng

• Xử lý khủng hoảng truyền thông (nếu có)