Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 56 Trương Công Giai – Dịch Vọng – Cầu Giấy

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

• Xây dựng chiến lược và quản trị giá trị cốt lõi của nhãn hàng phụ trách
• Quản lý các hoạt động marketing, truyền thông của nhãn hàng
• Lập kế hoạch marketing, truyền thông của nhãn hàng theo tuần/quý/năm
• Tổ chức điều phối công việc, đảm bảo kế hoạch đã đề ra
• Sản xuất tư liệu truyền thông cho nhãn hàng, đặc biệt các tư liệu truyền thông có tính chuyên môn y dược
• Đào tạo kiến thức sản phẩm
• Xây dựng và quản lý các chương trình khuyến dùng tới người tiêu dùng cuối; Tham gia xây dựng các chương trình khuyến mãi cho các kênh phân phối để thúc đẩy kinh doanh & phát triển thương hiệu
• Thường xuyên thu thập thông tin thị trường liên quan đến nhãn hàng phụ trách: đối thủ cạnh tranh, xu hướng thị trường, hành vi của người dùng, khách hàng mục tiêu…để có định hướng marketing phù hợp
• Quản lý ngân sách của nhãn hàng phụ trách
• Quản lý dự án và làm việc trực tiếp với các đối tác cung cấp bên ngoài, trong phạm vi chuyên môn, về các hoạt động: quảng cáo, sản xuất TVC, viết bài, xây dựng nội dung, nghiên cứu, đánh giá hiệu quả sản phẩm, các chương trình hợp tác, tài trợ…
• Theo dõi, đánh giá hiệu quả của các hoạt động Marketing, kịp thời có các điều chỉnh thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả Marketing cho nhãn hàng
• Xử lý khủng hoảng truyền thông (nếu có)

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh

Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 56 P. Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

