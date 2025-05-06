Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng De Heus LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại De Heus LLC
- Hà Nội: Khu công nghiệp Hà Bình Phương, xã văn Bình, Thường Tín, Huyện Thường Tín
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Kiểm soát quản lý chất lượng, nguyên liệu, thành phẩm
Tham gia xây dựng quy trình, hướng dẫn làm việc / phương pháp kiểm tra tuân thủ theo yêu cầu.
Kiểm soát thiết bị, dụng cụ, hóa chất.
Kiểm tra hiệu chuẩn thiết bị bên trong hoặc bên ngoài.
Phối hợp với bộ phận sản xuất, tham gia xử lý sự cố, các dự án cải tiến chất lượng và an toàn thực phẩm.
Kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất mức độ thực hiện chất lượng hiện tại & an toàn thực phẩm hệ thống quản lý.
Tham gia vào quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới và bàn giao công nghệ, theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức về ISO 2200, HACCP, GMP
Kiến thức về quy trình giết mổ và pha lóc các sản phẩm từ thịt gà, heo
Kiến thức về 5S và sử dụng hóa chất an toàn
Kiến thức về an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm và đo đạc, sử dụng thiết bị.
Kiến thức về an toàn lao động, an toàn sức khỏe và môi trường.
Điều kiện giao việc tuân thủ ATVSLĐ: được huấn luyện lớp ATVSLĐ do công ty tổ chức theo nhóm 3.
Tại De Heus LLC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại De Heus LLC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI