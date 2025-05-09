Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Viet Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc

• Quản lý hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001/IATF 16949

• Triển khai hoạt động ISO 9001, IATF 16949 và đối ứng audit nội bộ và bên ngoài

• Tổng hợp chỉ số chất lượng

• Đào tạo nhân viên mới về hệ thống chất lượng

• Kiểm soát Quy trình vận hành tiêu chuẩn ( SOP ), đảm bảo tài liệu được cập nhật

• Các công việc khác theo sư phân công của cấp trên

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

• Tiếng Anh tương đương TOEIC 500, có thể sử dụng thêm tiếng Nhật cơ bản là lợi thế

• Tin học tốt

• Hiểu biết sâu về ISO 9001, IATF 16949

• Hiểu về 7 Công cụ QC, 5 core

• Chủ động, kỹ năng giao tiếp tốt

Chế độ phúc lợi

- Chế độ làm việc làm việc tốt nhất Khu công nghiệp: Chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ tất cả thứ 7 và chủ nhật.

Nghỉ phép có lương

Nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật

