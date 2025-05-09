Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Viet Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001/IATF 16949
• Triển khai hoạt động ISO 9001, IATF 16949 và đối ứng audit nội bộ và bên ngoài
• Tổng hợp chỉ số chất lượng
• Đào tạo nhân viên mới về hệ thống chất lượng
• Kiểm soát Quy trình vận hành tiêu chuẩn ( SOP ), đảm bảo tài liệu được cập nhật
• Các công việc khác theo sư phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
• Tiếng Anh tương đương TOEIC 500, có thể sử dụng thêm tiếng Nhật cơ bản là lợi thế
• Tin học tốt
• Hiểu biết sâu về ISO 9001, IATF 16949
• Hiểu về 7 Công cụ QC, 5 core
• Chủ động, kỹ năng giao tiếp tốt
Chế độ phúc lợi
- Chế độ làm việc làm việc tốt nhất Khu công nghiệp: Chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ tất cả thứ 7 và chủ nhật.

Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ phép có lương
Nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Plot K-3&4, Thang Long Industrial Park II, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province, Vietnam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

