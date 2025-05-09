Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bến Tre: Ấp Nhơn Phú, Xã Hòa Nghĩa, Chợ Lách, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm thực hiện & đề xuất cải tiến quy định/quy trình kiểm tra chất lượng thành phẩm

Chịu trách nhiệm kiểm soát về chất lượng nguyên liệu ban đầu, nguyên vật liệu bao gói, sản phẩm trung gian, bán thành phẩm và thành phẩm

Chịu trách nhiệm xử lý sản phẩm không phù hợp (phế phẩm, sản phẩm trả về, sản phẩm thu hồi...) và thực hiện hành động khắc phục

Gửi mẫu phân tích chỉ tiêu chất lượng tại trung tâm đo lường chất lượng theo định kỳ

Lưu mẫu và kiểm tra định kỳ mẫu lưu

Lập Báo cáo chất lượng

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam/Nữ

Độ tuổi: từ 22 trở lên

Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Vi tính: Văn Phòng (MS Office)

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong quản lý chất lượng sản phẩm ngành thực phẩm

Thái độ/tố chất cần có: Có thể tăng ca, đi công tác xa, sát sao, tỉ mĩ, kỹ tính và nghiêm túc trong công việc

Sức khỏe: Tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh

Thưởng cuối năm, lương tháng 13+,... tùy vào tình hình kinh doanh hằng năm

Môi trường trẻ trung, năng động, được tạo tối đa điều kiện phát huy năng lực chuyên môn và phát triển sự nghiệp

Được đào tạo, nâng cao trong và ngoài nước về các kỹ năng liên quan

Ăn trưa tại căn tin công ty

Được cấp thiết bị làm việc

Hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như teambuilding, khám sức khỏe, thưởng ngày lễ, chế độ công tác phí,...

Hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU

