Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU
- Bến Tre: Ấp Nhơn Phú, Xã Hòa Nghĩa, Chợ Lách, Thành phố Bến Tre
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm thực hiện & đề xuất cải tiến quy định/quy trình kiểm tra chất lượng thành phẩm
Chịu trách nhiệm kiểm soát về chất lượng nguyên liệu ban đầu, nguyên vật liệu bao gói, sản phẩm trung gian, bán thành phẩm và thành phẩm
Chịu trách nhiệm xử lý sản phẩm không phù hợp (phế phẩm, sản phẩm trả về, sản phẩm thu hồi...) và thực hiện hành động khắc phục
Gửi mẫu phân tích chỉ tiêu chất lượng tại trung tâm đo lường chất lượng theo định kỳ
Lưu mẫu và kiểm tra định kỳ mẫu lưu
Lập Báo cáo chất lượng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 22 trở lên
Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Vi tính: Văn Phòng (MS Office)
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong quản lý chất lượng sản phẩm ngành thực phẩm
Thái độ/tố chất cần có: Có thể tăng ca, đi công tác xa, sát sao, tỉ mĩ, kỹ tính và nghiêm túc trong công việc
Sức khỏe: Tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng cuối năm, lương tháng 13+,... tùy vào tình hình kinh doanh hằng năm
Môi trường trẻ trung, năng động, được tạo tối đa điều kiện phát huy năng lực chuyên môn và phát triển sự nghiệp
Được đào tạo, nâng cao trong và ngoài nước về các kỹ năng liên quan
Ăn trưa tại căn tin công ty
Được cấp thiết bị làm việc
Hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như teambuilding, khám sức khỏe, thưởng ngày lễ, chế độ công tác phí,...
Hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI