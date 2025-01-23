Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Wistron Neweb CORPORATION (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên, Hà Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xác nhận trạng thái thực hiện quy trình sản xuất theo SOP của sản phẩm, từ đó giảm thiểu xảy ra các bất thường trong sản xuất & tỷ lệ lỗi.

• Phân tích và cải tiến kịp thời các vấn đề trong sản xuất để nâng cao năng suất sản xuất

• Trong giai đoạn đầu phát triển sản phẩm, hãy tiến hành Đánh giá DFM để xác nhận rằng thiết kế sản phẩm đáp ứng nhu cầu sản xuất

• Phát triển quy trình sản xuất và SOP cho các mẫu mã mới, dựa trên C-flow & quy trình đánh giá / FPYR, để các sản phẩm mới có thể được giới thiệu suôn sẻ theo đúng kế hoạch.

• Có kinh nghiệm 01-03 năm trở lên tại vị trí tương đương

• Tốt nghiệp Cao Đẳng - Đại học trở lên

• Tiếng Trung hoặc tiếng Anh tốt

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

• Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (Thu nhập xứng đáng với ứng viên có năng lực)

• Thưởng hiệu suất, thưởng học tập và các khoản thưởng khác theo quy định công ty

• Thưởng tháng lương thứ 13 + thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

