Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Wistron Neweb CORPORATION (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Wistron Neweb CORPORATION (WNC)
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Wistron Neweb CORPORATION (WNC)

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Wistron Neweb CORPORATION (WNC)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên, Hà Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng

• Xác nhận trạng thái thực hiện quy trình sản xuất theo SOP của sản phẩm, từ đó giảm thiểu xảy ra các bất thường trong sản xuất & tỷ lệ lỗi.
• Phân tích và cải tiến kịp thời các vấn đề trong sản xuất để nâng cao năng suất sản xuất
• Trong giai đoạn đầu phát triển sản phẩm, hãy tiến hành Đánh giá DFM để xác nhận rằng thiết kế sản phẩm đáp ứng nhu cầu sản xuất
• Phát triển quy trình sản xuất và SOP cho các mẫu mã mới, dựa trên C-flow & quy trình đánh giá / FPYR, để các sản phẩm mới có thể được giới thiệu suôn sẻ theo đúng kế hoạch.

Yêu Cầu Công Việc

• Có kinh nghiệm 01-03 năm trở lên tại vị trí tương đương
• Tốt nghiệp Cao Đẳng - Đại học trở lên
• Tiếng Trung hoặc tiếng Anh tốt
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
• Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (Thu nhập xứng đáng với ứng viên có năng lực)
• Thưởng hiệu suất, thưởng học tập và các khoản thưởng khác theo quy định công ty
• Thưởng tháng lương thứ 13 + thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Wistron Neweb CORPORATION (WNC)

Wistron Neweb CORPORATION (WNC)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên, Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

