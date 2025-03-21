Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Tổng Công Ty Phát Điện 3 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Phối hợp xây dựng, tùy chỉnh và phát triển các quy trình cho các phân hệ chức năng hệ thống ứng dụng Oracle EBS theo yêu cầu người dùng.

• Phối hợp phân tích, thiết kế, xây dựng và đưa ra giải pháp phù hợp và tốt nhất cho các phân hệ chức năng hệ thống Oracle EBS triển khai.

• Viết mã PL/SQL, SQL, Oracle Forms, Oracle Reports, và Oracle Workflow.

• Tham gia vào các dự án nâng cấp và triển khai phần mềm: Oracle EBS.

• Khắc phục sự cố và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống Oracle EBS.

• Lập trình, triển khai, bảo trì và vận hành các ứng dụng dựa trên phân tích thiết kế của ứng dụng.

• Thiết kế, lập trình và bảo trì/vận hành tất cả các phân hệ chức năng hệ thống phần mềm Oracle EBS.

• Các nhiệm vụ khác được giao….