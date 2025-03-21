Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Tổng Công Ty Phát Điện 3 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tổng Công Ty Phát Điện 3
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Tổng Công Ty Phát Điện 3

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Tổng Công Ty Phát Điện 3

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 60 – 66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Phối hợp xây dựng, tùy chỉnh và phát triển các quy trình cho các phân hệ chức năng hệ thống ứng dụng Oracle EBS theo yêu cầu người dùng.
• Phối hợp phân tích, thiết kế, xây dựng và đưa ra giải pháp phù hợp và tốt nhất cho các phân hệ chức năng hệ thống Oracle EBS triển khai.
• Viết mã PL/SQL, SQL, Oracle Forms, Oracle Reports, và Oracle Workflow.
• Tham gia vào các dự án nâng cấp và triển khai phần mềm: Oracle EBS.
• Khắc phục sự cố và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống Oracle EBS.
• Lập trình, triển khai, bảo trì và vận hành các ứng dụng dựa trên phân tích thiết kế của ứng dụng.
• Thiết kế, lập trình và bảo trì/vận hành tất cả các phân hệ chức năng hệ thống phần mềm Oracle EBS.
• Các nhiệm vụ khác được giao….

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:
• Tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, hoặc các ngành liên quan.
2. Kỹ năng:
• Thành thạo PL/SQL, SQL.

Tại Tổng Công Ty Phát Điện 3 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Phát Điện 3

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

