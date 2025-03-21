Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Tổng Công Ty Phát Điện 3 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Tổng Công Ty Phát Điện 3
- Hồ Chí Minh: 60 – 66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Phối hợp xây dựng, tùy chỉnh và phát triển các quy trình cho các phân hệ chức năng hệ thống ứng dụng Oracle EBS theo yêu cầu người dùng.
• Phối hợp phân tích, thiết kế, xây dựng và đưa ra giải pháp phù hợp và tốt nhất cho các phân hệ chức năng hệ thống Oracle EBS triển khai.
• Viết mã PL/SQL, SQL, Oracle Forms, Oracle Reports, và Oracle Workflow.
• Tham gia vào các dự án nâng cấp và triển khai phần mềm: Oracle EBS.
• Khắc phục sự cố và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống Oracle EBS.
• Lập trình, triển khai, bảo trì và vận hành các ứng dụng dựa trên phân tích thiết kế của ứng dụng.
• Thiết kế, lập trình và bảo trì/vận hành tất cả các phân hệ chức năng hệ thống phần mềm Oracle EBS.
• Các nhiệm vụ khác được giao….
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, hoặc các ngành liên quan.
2. Kỹ năng:
• Thành thạo PL/SQL, SQL.
Tại Tổng Công Ty Phát Điện 3 Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Phát Điện 3
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
