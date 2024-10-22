Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRINEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRINEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRINEST
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRINEST

Nhân viên quản lý chất lượng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRINEST

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 63 Đường Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Thành Phố Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Đảm bảo phương pháp chế biến, bán thành phẩm đạt tiêu chuẩn đã thiết lập. Thông tin xử lý kịp thời sản phẩm không phù hợp.
Công đoạn sơ chế Công đoạn pha chế Công đoạn chiết rót Công đoạn ghép nắp/màng Công đoạn tiệt trùng
Công đoạn sơ chế
Công đoạn pha chế
Công đoạn chiết rót
Công đoạn ghép nắp/màng
Công đoạn tiệt trùng
- Thiết bị đo hoạt động đúng theo dung sai, được bảo quản tốt, sử dụng đúng.
- Phản ánh kịp thời cho bộ phận liên quan sự không phù hợp và theo dõi khắc phục
- Thành phẩm được kiểm soát đúng thời gian; đảm bảo chất lượng trước khi xuất hàng cho khách
- Báo cáo tình hình công việc được giao.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Kinh nghiệm: 6 tháng
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Kiến thức: Công nghệ Thực phẩm
- Trung thực, có trách nhiệm
- Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm với công việc.
- Ưu tiên ứng viên đã muốn gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRINEST Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 9-10 triệu đồng/tháng
- Thưởng các ngày lễ lớn.
- Phụ cấp cơm trưa
- Phụ cấp điện thoại, xăng xe ...
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành. (Bảo hiểm xã hội, 12 ngày phép năm, nghỉ các ngày lễ ...)
- Được làm việc trong môi trường công ty phát triển nhanh. Đồng nghiệp trẻ trung, chuyên nghiệp, cầu tiến.
-Được tự chủ trong việc lên kế hoạch và thực thi công việc.
- Được phân quyền để tự quyết trong các nghiệp vụ vận hành của bộ phận mình.
- Được đánh giá chất lượng hoàn thành công việc một cách công bằng, minh bạch
- Được kèm cặp để thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn và huấn luyện kiến thức/kỹ năng bằng các khóa học bên ngoài theo theo yêu cầu của công việc.
- Được tham gia các trại tập huấn, du lịch nghỉ dưỡng thường niên của công ty.
- Được thăng tiến nội bộ theo quy trình phát triển cán bộ nòng cốt của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRINEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRINEST

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRINEST

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 306 Đỗ Pháp Thuận, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-quan-ly-chat-luong-thu-nhap-9-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job221207
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD
Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Hạn nộp: 15/10/2025
Bắc Ninh Còn 30 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Hạn nộp: 19/09/2025
Long An Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hanoia CO., Ltd
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Hanoia CO., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu
Hanoia CO., Ltd
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Hạn nộp: 19/09/2025
Đồng Nai Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT làm việc tại Bình Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Thuận Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD
Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Hạn nộp: 15/10/2025
Bắc Ninh Còn 30 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Hạn nộp: 19/09/2025
Long An Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hanoia CO., Ltd
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Hanoia CO., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu
Hanoia CO., Ltd
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH MTV Takazono Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH MTV Takazono Việt Nam
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH MTV ANT FARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MTV ANT FARM
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRINEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRINEST
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Trên 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ LẬP PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ LẬP PHÚC
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN BON FOOD & BEVERAGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BON FOOD & BEVERAGE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH VK CONNECTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH VK CONNECTION
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH MTV Takazono Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH MTV Takazono Việt Nam
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH LAMKWANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LAMKWANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH LAMKWANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LAMKWANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH LAMKWANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LAMKWANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH LAMKWANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LAMKWANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ LẬP PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ LẬP PHÚC
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ LẬP PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ LẬP PHÚC
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ LẬP PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ LẬP PHÚC
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH LAMKWANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LAMKWANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH LAMKWANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LAMKWANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH LAMKWANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LAMKWANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH LAMKWANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LAMKWANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm