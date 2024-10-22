Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRINEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63 Đường Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Thành Phố Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Đảm bảo phương pháp chế biến, bán thành phẩm đạt tiêu chuẩn đã thiết lập. Thông tin xử lý kịp thời sản phẩm không phù hợp.

Công đoạn sơ chế Công đoạn pha chế Công đoạn chiết rót Công đoạn ghép nắp/màng Công đoạn tiệt trùng

- Thiết bị đo hoạt động đúng theo dung sai, được bảo quản tốt, sử dụng đúng.

- Phản ánh kịp thời cho bộ phận liên quan sự không phù hợp và theo dõi khắc phục

- Thành phẩm được kiểm soát đúng thời gian; đảm bảo chất lượng trước khi xuất hàng cho khách

- Báo cáo tình hình công việc được giao.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Kinh nghiệm: 6 tháng

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Kiến thức: Công nghệ Thực phẩm

- Trung thực, có trách nhiệm

- Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm với công việc.

- Ưu tiên ứng viên đã muốn gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRINEST Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 9-10 triệu đồng/tháng

- Thưởng các ngày lễ lớn.

- Phụ cấp cơm trưa

- Phụ cấp điện thoại, xăng xe ...

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành. (Bảo hiểm xã hội, 12 ngày phép năm, nghỉ các ngày lễ ...)

- Được làm việc trong môi trường công ty phát triển nhanh. Đồng nghiệp trẻ trung, chuyên nghiệp, cầu tiến.

-Được tự chủ trong việc lên kế hoạch và thực thi công việc.

- Được phân quyền để tự quyết trong các nghiệp vụ vận hành của bộ phận mình.

- Được đánh giá chất lượng hoàn thành công việc một cách công bằng, minh bạch

- Được kèm cặp để thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn và huấn luyện kiến thức/kỹ năng bằng các khóa học bên ngoài theo theo yêu cầu của công việc.

- Được tham gia các trại tập huấn, du lịch nghỉ dưỡng thường niên của công ty.

- Được thăng tiến nội bộ theo quy trình phát triển cán bộ nòng cốt của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRINEST

