Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB

Nhân viên quản lý chất lượng

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phan Văn Trị, Gò Vấp

Kiểm soát chất lượng dịch vụ, chương trình, các dự án được công ty giao phó Đảm bảo chất lượng dịch vụ đạt KPI cam kết với khách hàng Tham gia các cuộc họp với khách hàng/ đối tác liên quan tới quản lý chất lượng dự án Gửi các report hàng tuần, hàng tháng cập nhật theo yêu cầu của khách hàng Cập nhật năm bắt đầy đủ các thông tin tất cả các dự án được giao để báo váo kịp thời và chính xác Đảm bảo tính tuân thủ của team triển khai bao gồm: Sup, PG theo đúng quy định của công ty Gửi các link đánh giá chất lượng dịch vụ cho khách hàng sau khi tổ chức event, hội thảo. Chịu trách nhiệm về việc chấp hành quy định và tuân thủ của nhân viên công ty và nhân viên ở thị trường.
Nắm rõ quy định của team quản lý chất lượng dịch vụ để trainning cho nhân viên thuộc team triển khai và thực tập sinh. Có kính nghiệm khoảng 2 năm các công việc về audit, admin văn phòng, quản lý chất lượng hoặc các công việc tương đương... Nhanh nhẹn chịu khó, không ngại tương tác với SUp, PG để trainning, ghi nhận lỗi vi phạm, chấm tuân thủ nhân viên, chịu được áp lực trong công việc. Hoàn thành các công việc được giao theo yêu cầu của BGĐ và TBP. Có tinh thần cầu tiến trong công việc, mong muốn được gắn bó và phát triển tại công ty. Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh và có ngoại hình.
Được thưởng vào các ngày lễ, tết trong năm. Company trip, team building, lương tháng 13... Được tổ chức sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, chế độ hiếu/hỉ. Được xem xét nâng lương theo qui định công ty. Chế độ bảo hiểm xã hội, BH sức khỏe cho nhân viên và con nhân viên.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Vietnam Business Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

