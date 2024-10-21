Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phan Văn Trị, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Kiểm soát chất lượng dịch vụ, chương trình, các dự án được công ty giao phó Đảm bảo chất lượng dịch vụ đạt KPI cam kết với khách hàng Tham gia các cuộc họp với khách hàng/ đối tác liên quan tới quản lý chất lượng dự án Gửi các report hàng tuần, hàng tháng cập nhật theo yêu cầu của khách hàng Cập nhật năm bắt đầy đủ các thông tin tất cả các dự án được giao để báo váo kịp thời và chính xác Đảm bảo tính tuân thủ của team triển khai bao gồm: Sup, PG theo đúng quy định của công ty Gửi các link đánh giá chất lượng dịch vụ cho khách hàng sau khi tổ chức event, hội thảo. Chịu trách nhiệm về việc chấp hành quy định và tuân thủ của nhân viên công ty và nhân viên ở thị trường.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm rõ quy định của team quản lý chất lượng dịch vụ để trainning cho nhân viên thuộc team triển khai và thực tập sinh. Có kính nghiệm khoảng 2 năm các công việc về audit, admin văn phòng, quản lý chất lượng hoặc các công việc tương đương... Nhanh nhẹn chịu khó, không ngại tương tác với SUp, PG để trainning, ghi nhận lỗi vi phạm, chấm tuân thủ nhân viên, chịu được áp lực trong công việc. Hoàn thành các công việc được giao theo yêu cầu của BGĐ và TBP. Có tinh thần cầu tiến trong công việc, mong muốn được gắn bó và phát triển tại công ty. Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh và có ngoại hình.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB Thì Được Hưởng Những Gì

Được thưởng vào các ngày lễ, tết trong năm. Company trip, team building, lương tháng 13... Được tổ chức sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, chế độ hiếu/hỉ. Được xem xét nâng lương theo qui định công ty. Chế độ bảo hiểm xã hội, BH sức khỏe cho nhân viên và con nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB

