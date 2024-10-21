Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH MTV ANT FARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH MTV ANT FARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV ANT FARM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH MTV ANT FARM

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH MTV ANT FARM

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Thiết lập, xây dựng hệ thống Quản lý chất lượng: FSFC, HACCP, ISO.... cho công ty bao gồm: các quy trình hướng dẫn công việc cụ thể, các biểu mẫu quản lý chất lương,...
- Đánh giá nội bộ hệ thống chất lượng.
- Tham gia các hoạt động cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
- Phối hợp QC để giám sát các công đoạn kiểm định.
- Quản lý hồ sơ và các chứng nhận năng lực theo quy trình.
- Tiếp Đoàn đánh giá và hoàn thiện hồ sơ.
- Hỗ trợ huấn luyện, đào tạo về cách áp dụng những hệ thống và tiêu chuẩn chất lượng theo quy trình.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ và chứng chỉ: CĐ, ĐH các chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Bảo quản sau thu hoạch, có kinh nghiệm và kiến thức về các tiêu chuẩn xuất khẩu của ngành nông nghiệp.
- Kinh nghiệm làm việc: 1 năm
- Kiến thức: Kiến thức về ngành nông nghiệp, trái cây; Các tiêu chuẩn chất lượng; các chứng chỉ về Nông nghiệp.
- Kỹ năng: Giao tiếp, đàm phán, thương lượng, tổ chức, sắp xếp, soạn thảo
- Ngoại ngữ, Tin học: Tiếng anh cơ bản (có thể đọc tài liệu) đáp ứng đảm bảo cho công việc.
- Tin học: sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng.
- Phẩm chất, tính cách cá nhân: Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, có khả năng phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.
- Yêu cầu khác: Có cái nhìn khách quan, có khả năng làm việc với áp lực cao, làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH MTV ANT FARM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian thử việc: 2 tháng
- Lương cứng: 9 - 15tr
- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực
- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
- Chính sách thưởng Lễ, Tết, Thưởng Tháng 13 + Thâm niên...
- Tham gia BHXH +BHYT + BHTN + Công Đoàn theo quy định.
- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Khám sức khỏe hàng năm, du lịch, team building, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV ANT FARM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV ANT FARM

CÔNG TY TNHH MTV ANT FARM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở: 94 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

