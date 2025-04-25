Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Lạc Tỷ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Tiếp nhận thông tin kỹ thuật từ nhãn hàng (MM/CAD/Pattern), làm rõ yêu cầu và các vấn đề liên quan với nhãn hàng/khách hàng.

- Phối hợp với các bộ phận: thu mua, sư phụ rập, sư phụ đế, phòng mẫu… để triển khai sản xuất giày mẫu và xác nhận mẫu.

- Theo dõi tiến độ phát triển mẫu, xử lý các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo sản phẩm hoàn thiện đúng tiến độ và yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra chất lượng giày mẫu, gửi mẫu cho nhãn hàng duyệt.

- Trực tiếp làm việc với khách hàng/nhãn hàng để giải quyết các vấn đề liên quan đến giày mẫu.

- Làm việc và xác nhận mẫu digital với bộ phận VR; cung cấp giày thử cho LAB/OCPT, theo dõi quá trình thử nghiệm và kết quả để xử lý các vấn đề phát sinh.

- Phối hợp với bộ phận báo giá và kỹ thuật qua từng giai đoạn phát triển sản phẩm, đảm bảo hoàn thiện trước khi chuyển giao cho sản xuất đại trà.

- Kiểm tra và xử lý các vấn đề liên quan đến BOM (trên hệ thống Origo) trước khi nhãn hàng xác nhận.

- Cung cấp và xác nhận tính chính xác của bảng BOM, giày xác nhận, bảng màu vật liệu để chuẩn bị cho sản xuất đại trà.

- Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất đại trà.