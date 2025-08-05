Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Amata City Long Thanh Joint Stock Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

1. Công tác trắc địa và bản đồ:

- Thực hiện và giám sát các công tác khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng phục vụ công tác quản lý đất đai và các giai đoạn phát triển dự án.

- Kiểm tra, đối chiếu tính chính xác của các số liệu, bản vẽ trắc địa do đơn vị tư vấn thực hiện.

- Quản lý, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính và bản đồ số của dự án.

- Thực hiện việc tách thửa, hợp thửa, cắm mốc ranh giới đất cho các lô đất công nghiệp, đất tiện ích theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

- Đảm bảo các số liệu trắc địa, bản vẽ cắt đất tuân thủ quy hoạch chi tiết 1/2000, 1/500 và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Công tác bảo vệ đất dự án sau bồi thường/thuê đất:

- Theo dõi, giám sát thường xuyên tình trạng sử dụng đất trong ranh giới dự án, đặc biệt là các khu vực đã hoàn tất bồi thường và bàn giao mặt bằng.

- Phát hiện, báo cáo kịp thời và phối hợp xử lý các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm, xây dựng trái phép hoặc sử dụng đất sai mục đích.

- Lập biên bản, hồ sơ liên quan đến các vụ việc vi phạm và phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để giải quyết.

- Tham mưu các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm phạm đất đai của dự án.

3. Tham gia công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB):