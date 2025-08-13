Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm.

- Cảnh báo, phát hiện kịp thời tình hình chất lượng.

- Phòng ngừa chất lượng nguyên liệu và thành phẩm may mặc.

- Hỗ trợ các việc khác theo sự phân công của trưởng phòng/ Khách hàng.

YÊU CẦU:

- Chuyên ngành: Kiến thức chuyên môn về công nghệ may.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại nhà máy may (mặt hàng denim)

QUYỀN LỢI:

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

-Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

-Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).

-Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

-Thưởng cao các dịp Lễ, Tết.

