Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
- Cảnh báo, phát hiện kịp thời tình hình chất lượng.
- Phòng ngừa chất lượng nguyên liệu và thành phẩm may mặc.
- Hỗ trợ các việc khác theo sự phân công của trưởng phòng/ Khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:
- Chuyên ngành: Kiến thức chuyên môn về công nghệ may.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại nhà máy may (mặt hàng denim)
QUYỀN LỢI:
-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
-Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
-Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).
-Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.
-Thưởng cao các dịp Lễ, Tết.

Tại Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3

Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

