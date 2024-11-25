Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & SỰ KIỆN BACKSTAGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 69 ngõ 279 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Quay phim:

Tham gia lập kế hoạch và chuẩn bị cho các buổi quay (podcast/ vlog/ livestream...)

Vận hành các thiết bị quay phim chuyên nghiệp để ghi lại hình ảnh theo yêu cầu. Chủ yếu sẽ quay vlog, quay 1 số hoạt động nội bộ để thực hiện truyền thông, setup quay podcast và livestream.

Đảm bảo chất lượng hình ảnh về ánh sáng, âm thanh, góc quay và bố cục khung hình.

Biên tập và chỉnh sửa video:

Chỉnh sửa các đoạn video đã quay để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.

Thêm hiệu ứng hình ảnh, âm thanh và đồ họa chuyển động để nâng cao chất lượng video.

Phối hợp sản xuất:

Hợp tác với đội ngũ sáng tạo, nội dung và các bộ phận liên quan để đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng yêu cầu.

Tham gia vào quá trình lên ý tưởng, kịch bản và storyboard cho các dự án video.

Quản lý thiết bị và tài nguyên:

Bảo quản và kiểm tra định kỳ các thiết bị quay phim và biên tập.

Tổ chức và lưu trữ các tệp video, âm thanh và đồ họa một cách khoa học.

Cập nhật xu hướng và kỹ thuật:

Theo dõi và áp dụng các xu hướng mới trong lĩnh vực quay phim và biên tập video.

Nâng cao kỹ năng cá nhân thông qua việc học hỏi và tham gia các khóa đào tạo chuyên môn.

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quay phim và biên tập video hoặc vị trí tương đương.

Kỹ năng chuyên môn:

Thành thạo việc sử dụng các loại máy quay phim chuyên nghiệp, actioncam, pocket.

Hiểu biết về kỹ thuật ánh sáng, âm thanh và bố cục hình ảnh.

Thành thạo các phần mềm biên tập video như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects, Capcut Pro, v.v.

Có kiến thức về đồ họa chuyển động và hiệu ứng đặc biệt là một lợi thế.

Khả năng dựng nhanh các video ngắn trên điện thoại bằng các phần mềm chuyên dụng.

Kỹ năng cá nhân:

Tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt và chú ý đến chi tiết.

Kỹ năng quản lý thời gian và khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

Khác:

Khả năng làm việc ngoài giờ.

Luôn chú ý và ý thức đến việc quay phim và nắm bắt các khoảnh khắc cần quay trong nội bộ cũng như yêu cầu công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & SỰ KIỆN BACKSTAGE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 20.000.000 (có thể deal cao hơn tùy theo đánh giá khung năng lực) + hoa hồng.

Thưởng theo hiệu quả công việc (KPI), thưởng thành tích.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Bảo hiểm sức khỏe bổ sung cho nhân viên và gia đình đối với quản lý cấp cao.

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước và chính sách công ty.

Hỗ trợ chi phí học tập và phát triển nghề nghiệp theo cấp bậc.

Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp xứng đáng với sự cống hiến và năng lực chuyên môn.

Được cung cấp các công cụ A.I, Cloud Creative, Canva Pro, Capcut Pro, bản quyền để nâng cao hiệu suất công việc.

Hỗ trợ chi phí đi lại, công tác phí khi đi công tác.

Chế độ chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Hỗ trợ – phục vụ ăn trưa tại công ty.

Đối với nhân viên nữ được nghỉ thêm 1 ngày trong tháng.

Được hưởng các chế độ : du lịch, teambuilding và vô số các sự kiện nội bộ công ty, thưởng lễ tết, các dịp đặc biệt.

Môi trường làm việc trẻ trung, chủ động và gắn kết, khuyến khích sự sáng tạo. Tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.

