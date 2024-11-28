Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 17 Tòa Intracom, 33 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lên ý tưởng thiết kế, phối hợp với biên tập viên xây dựng nội dung kịch bản video.

Quay, dựng clip, xử lý video theo chiến lược marketing của sản phẩm, dịch vụ.

Sản xuất và chỉnh sửa nội dung video cho tiktok, facebook và website của công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam.

Độ tuổi: 1997 – 2001.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm vị trí quay dựng trên 1 năm, có khả năng quay chụp sản phẩm. Sử dụng tốt các công cụ, phần mềm dựng phim PTs, AE, AI, PR,...

Tại CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: 10.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng.

Trong đó: Lương cứng 8 - 12 triệu + thưởng.

Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương cơ bản.

Phụ cấp thâm niên 6 tháng/lần: mỗi lần + 500.000đ vào lương hàng tháng.

6 tháng/lần

500.000đ

Xét tăng lương 6 tháng/lần (Có thể tăng lương đột xuất khi có kết quả tốt).

Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, đóng BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định Công ty.

Du lịch, team building, liên hoan, tất niên... hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...

Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin