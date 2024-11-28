Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 17 Tòa Intracom, 33 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Lên ý tưởng thiết kế, phối hợp với biên tập viên xây dựng nội dung kịch bản video.
Quay, dựng clip, xử lý video theo chiến lược marketing của sản phẩm, dịch vụ.
Sản xuất và chỉnh sửa nội dung video cho tiktok, facebook và website của công ty.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam.
Độ tuổi: 1997 – 2001.
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm vị trí quay dựng trên 1 năm, có khả năng quay chụp sản phẩm. Sử dụng tốt các công cụ, phần mềm dựng phim PTs, AE, AI, PR,...
Độ tuổi: 1997 – 2001.
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm vị trí quay dựng trên 1 năm, có khả năng quay chụp sản phẩm. Sử dụng tốt các công cụ, phần mềm dựng phim PTs, AE, AI, PR,...
Tại CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
THU NHẬP: 10.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng.
Trong đó: Lương cứng 8 - 12 triệu + thưởng.
Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương cơ bản.
Phụ cấp thâm niên 6 tháng/lần: mỗi lần + 500.000đ vào lương hàng tháng.
6 tháng/lần
500.000đ
Xét tăng lương 6 tháng/lần (Có thể tăng lương đột xuất khi có kết quả tốt).
Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, đóng BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định Công ty.
Du lịch, team building, liên hoan, tất niên... hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...
Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM
