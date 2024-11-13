Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ AALAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VA03A - 7 (Khu Vàng Anh) Khu Đô thị mới Mỗ Lao, P. Mộ Lao, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Triển khai các kế hoạch QUAY & DỰNG dự án công trình từ quản lý và các bộ phận liên quan;

- Thực hiện DỰNG các sản phẩm Truyền thông - Marketing trên các nền tảng social media: Facebook, Youtube, Tiktok,...;

- Hỗ trợ cùng các bộ phận khác thực hiện công việc hiệu quả và tối ưu;

- Lên ý tưởng, nội cho các video cần thực hiện;

- Thực hiện phụ trách kỹ thuật cho các buổi livestream.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành quay, dựng, chụp,..tại các trường chuyên ngành hoặc liên quan.

- Biết tiếng anh là một lợi thế

- Tốt nghiệp chuyên ngành quay, dựng, chụp,..tại các trường chuyên ngành hoặc liên quan;

- Có tư duy thẩm mỹ tốt, kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt;

- Sử dụng thành thạo các thiết bị quay, chụp : Sony, Pana,Gopro, Flycam,...;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến Edit video: Pr, Capcut, Ae,..;

- Có kỹ năng setup kỹ thuật livestream trên các nền tảng ( nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).

- Quản lý và lưu trữ dữ liệu tốt;

- Có kinh nghiệm trong sản xuất Social media;

- Tham gia tối thiểu: Video viral, Film, Mv,.. Thương mại với vai trò : Quay, dựng hoặc đạo diễn hình ảnh (hoặc all in). Đính kèm link sản phẩm đã từng sản xuất theo CV.

Ưu tiên: ứng viên có kinh nghiệm quay dựng trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, bất động sản, thiết bị nội ngoại thất, vật liệu xây dưng hoặc các sản phẩm liên đến đến lĩnh vực Xây dựng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ AALAB Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cởi mở và công bằng, nơi các ý tưởng sáng tạo luôn ghi nhận.

- Lương KPI

- Phụ cấp (suất ăn trưa): 600.000 VNĐ

- Thưởng lễ Tết.

- Chế độ được đi tham quan du lịch nghỉ mát hàng năm.

- Chế độ được đào tạo.

- Được cung cấp miễn phí tài khoản lưu trữ dữ liệu online.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ AALAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin