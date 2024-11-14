Tuyển Photographer/Video Editor HOME CENTER GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 64 đường B1 Khu dân cư Đông Tăng Long, Phường Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, Quận 9

Mô Tả Công Việc

Quay, dựng video, chụp sản phẩm, cắt ghép các clip để tạo một clip hoàn chỉnh

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của công ty

Quay phim chụp ảnh sản phẩm, sự kiện công ty

Kết hợp với Content Marketing triển khai công việc theo yêu cầu

Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của công ty

Xử lý hình ảnh: chỉnh màu, chỉnh sửa ảnh

Xử lý âm thanh: ghép hiệu ứng âm thanh và nhạc nền

Xử lý kỹ xảo: ghép và tạo hiệu ứng hình ảnh ( không yêu cầu quá cao)

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất trên 02 kinh nghiệm

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh (Adobe Photoshop, Adobe lightroom...)

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video (Adobe Pr, Davinci resolve, Capcut...)

Sử dụng tốt các loại máy ảnh, máy quay phim

Tư duy bố cục, màu sắc, ánh sáng tốt

Ứng viên vui lòng gửi CV kèm portfolio ấn phẩm đã làm

Quyền Lợi

Mức lương: thỏa thuận

Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật lao động.

12 ngày phép/ năm và nghỉ lễ/ tết theo quy định của nhà nước.

Thưởng lễ Tết, Sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển

