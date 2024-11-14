Tuyển Photographer/Video Editor HOME CENTER GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại HOME CENTER GROUP
- Hồ Chí Minh: 64 đường B1 Khu dân cư Đông Tăng Long, Phường Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, Quận 9
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Quay, dựng video, chụp sản phẩm, cắt ghép các clip để tạo một clip hoàn chỉnh
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của công ty
Quay phim chụp ảnh sản phẩm, sự kiện công ty
Kết hợp với Content Marketing triển khai công việc theo yêu cầu
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của công ty
Xử lý hình ảnh: chỉnh màu, chỉnh sửa ảnh
Xử lý âm thanh: ghép hiệu ứng âm thanh và nhạc nền
Xử lý kỹ xảo: ghép và tạo hiệu ứng hình ảnh ( không yêu cầu quá cao)
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh (Adobe Photoshop, Adobe lightroom...)
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video (Adobe Pr, Davinci resolve, Capcut...)
Sử dụng tốt các loại máy ảnh, máy quay phim
Tư duy bố cục, màu sắc, ánh sáng tốt
Ứng viên vui lòng gửi CV kèm portfolio ấn phẩm đã làm
Tại HOME CENTER GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật lao động.
12 ngày phép/ năm và nghỉ lễ/ tết theo quy định của nhà nước.
Thưởng lễ Tết, Sinh nhật...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HOME CENTER GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
