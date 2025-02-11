Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu văn phòng tòa N04B

- T2, Khu Đoàn Ngoại giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

CÔNG VIỆC:
- Xây dựng các kênh bán hàng online các sản phẩm của Công ty;
- Xây dựng chiến lược bán hàng trên các kênh online (lựa chọn dòng sản phẩm, quyết định giá bán, chiến lược chi phí …);
- Xây dựng quản lý nhóm bán hàng online của công ty;
- Tư vấn và chăm sóc khách hàng qua các kênh online: Facebook, Zalo, Tiktok, Shopee, Lazada…;
- Giới thiệu sản phẩm và hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp;
- Xử lý đơn hàng, theo dõi vận chuyển và đảm bảo dịch vụ khách hàng tốt nhất;
- Đóng góp ý tưởng và thúc đẩy các chiến dịch marketing online;
- Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số được giao.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Quyền lợi:
Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + hoa hồng doanh số (trung bình từ 8 - 15 triệu/tháng, không giới hạn).
Được đào tạo kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng và kiến thức chuyên sâu về mỹ phẩm.
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, đồng đội thân thiện.

Tại Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam

Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 2, KCN Bình Xuyên, Thị Trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

