Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG VIỆC:

- Xây dựng các kênh bán hàng online các sản phẩm của Công ty;

- Xây dựng chiến lược bán hàng trên các kênh online (lựa chọn dòng sản phẩm, quyết định giá bán, chiến lược chi phí …);

- Xây dựng quản lý nhóm bán hàng online của công ty;

- Tư vấn và chăm sóc khách hàng qua các kênh online: Facebook, Zalo, Tiktok, Shopee, Lazada…;

- Giới thiệu sản phẩm và hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp;

- Xử lý đơn hàng, theo dõi vận chuyển và đảm bảo dịch vụ khách hàng tốt nhất;

- Đóng góp ý tưởng và thúc đẩy các chiến dịch marketing online;

- Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số được giao.