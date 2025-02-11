Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam
- Hà Nội: Khu văn phòng tòa N04B
- T2, Khu Đoàn Ngoại giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
CÔNG VIỆC:
- Xây dựng các kênh bán hàng online các sản phẩm của Công ty;
- Xây dựng chiến lược bán hàng trên các kênh online (lựa chọn dòng sản phẩm, quyết định giá bán, chiến lược chi phí …);
- Xây dựng quản lý nhóm bán hàng online của công ty;
- Tư vấn và chăm sóc khách hàng qua các kênh online: Facebook, Zalo, Tiktok, Shopee, Lazada…;
- Giới thiệu sản phẩm và hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp;
- Xử lý đơn hàng, theo dõi vận chuyển và đảm bảo dịch vụ khách hàng tốt nhất;
- Đóng góp ý tưởng và thúc đẩy các chiến dịch marketing online;
- Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số được giao.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + hoa hồng doanh số (trung bình từ 8 - 15 triệu/tháng, không giới hạn).
Được đào tạo kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng và kiến thức chuyên sâu về mỹ phẩm.
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, đồng đội thân thiện.
Tại Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI