Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ THÔNG MINH MINH HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đoàn Thị Điểm, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Duyệt, xử lý đơn hàng và xuất hóa đơn bán hàng;

- Chăm sóc, tiếp nhận và giải quyết phản hồi của khách hàng nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh;

- Hỗ trợ phòng kinh doanh khi có yêu cầu, hoặc định kỳ chủ động hỏi thăm để nắm bắt các vấn đề khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ. Cung cấp tài liệu, chương trình chính sách, công cụ làm việc, hỗ trợ bộ phận kinh doanh tốt nhất trong công việc phát triển thị trường;

- Nắm rõ thông tin và phân loại khách hàng để kịp thời xây dựng các chính sách chăm sóc phù hợp.

- Hỗ trợ phòng kinh doanh thiết kế các chương trình ưu đãi, tặng quà, tri ân cho khách hàng.

- Đốc thúc việc thu hồi công nợ, tiến độ thanh toán của khách hàng để lập báo cáo số liệu kinh doanh.

- Theo dõi, báo cáo doanh thu định kỳ cho quản lý, cập nhật chi tiết báo cáo kết quả kinh doanh của các nhân viên bán hàng (tuần, tháng, quý)

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo và chấm công thưởng phạt nhân viên sales.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở các vị trí tương tự như sales admin kinh doanh, bán hàng

- Tuổi: 23 - 32 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Nhanh nhẹn, trung thực, kỹ năng giao tiếp tốt

- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ THÔNG MINH MINH HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

- LƯƠNG CƠ BẢN: 8.000.000 - 10.000.000. TỔNG THU NHẬP HẤP DẪN

- Thưởng lương tháng 13

- Xét tăng lương 12 tháng/lần

- Du lịch: 1-2 lần/năm

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định nhà nước

- Cơ hội nghề nghiệp ổn định lâu dài, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ THÔNG MINH MINH HOÀNG

