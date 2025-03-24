Tuyển Kế toán nội bộ JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
JobsGO Recruit

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại JobsGO Recruit

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 16 Đường số 12 P. An Khánh, TP Thủ Đức, TP HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Quản lý và theo dõi các giao dịch tài chính trên các sàn TMĐT
2. Quản lý hóa đơn và chứng từ tài chính
3. Cập nhật số liệu kế toán và lập báo cáo tài chính
4. Quản lý công nợ và thanh toán với đối tác
5. Kiểm tra và đối chiếu báo cáo từ các sàn TMĐT
6. Tuân thủ các quy định và chính sách tài chính của công ty

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong ngành bán lẻ.
Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong ngành bán lẻ.
• Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan
• Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel
• Có kiến thức cơ bản về luật kế toán, thuế hiện hành

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương 8.000.000 - 15.000.000

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

