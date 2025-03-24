Tuyển Kế toán nội bộ JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại JobsGO Recruit
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 16 Đường số 12 P. An Khánh, TP Thủ Đức, TP HCM, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
1. Quản lý và theo dõi các giao dịch tài chính trên các sàn TMĐT
2. Quản lý hóa đơn và chứng từ tài chính
3. Cập nhật số liệu kế toán và lập báo cáo tài chính
4. Quản lý công nợ và thanh toán với đối tác
5. Kiểm tra và đối chiếu báo cáo từ các sàn TMĐT
6. Tuân thủ các quy định và chính sách tài chính của công ty
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong ngành bán lẻ.
• Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan
• Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel
• Có kiến thức cơ bản về luật kế toán, thuế hiện hành
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức lương 8.000.000 - 15.000.000
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
