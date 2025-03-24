Tuyển Kế toán nội bộ JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 16 Đường số 12 P. An Khánh, TP Thủ Đức, TP HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Quản lý và theo dõi các giao dịch tài chính trên các sàn TMĐT

2. Quản lý hóa đơn và chứng từ tài chính

3. Cập nhật số liệu kế toán và lập báo cáo tài chính

4. Quản lý công nợ và thanh toán với đối tác

5. Kiểm tra và đối chiếu báo cáo từ các sàn TMĐT

6. Tuân thủ các quy định và chính sách tài chính của công ty

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong ngành bán lẻ.

• Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan

• Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel

• Có kiến thức cơ bản về luật kế toán, thuế hiện hành

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương 8.000.000 - 15.000.000

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.